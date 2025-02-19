Valute / ATGL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ATGL: Alpha Technology Group Limited
29.20 USD 2.08 (6.65%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATGL ha avuto una variazione del -6.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.20 e ad un massimo di 31.17.
Segui le dinamiche di Alpha Technology Group Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATGL News
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- Alpha Technology: High Growth, No Profits - A Speculative Bet, Not An Investment (NASDAQ:ATGL)
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Science Applications Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Qifu Technology, Baidu, American Eagle And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Garmin Posts Better-Than-Expected Results, Joins SolarEdge Technologies, Compass, Appian And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Andersons (NASDAQ:ANDE), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
Intervallo Giornaliero
29.20 31.17
Intervallo Annuale
4.44 57.32
- Chiusura Precedente
- 31.28
- Apertura
- 31.17
- Bid
- 29.20
- Ask
- 29.50
- Minimo
- 29.20
- Massimo
- 31.17
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -6.65%
- Variazione Mensile
- -7.30%
- Variazione Semestrale
- 12.31%
- Variazione Annuale
- 390.76%
20 settembre, sabato