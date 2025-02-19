QuotazioniSezioni
ATGL: Alpha Technology Group Limited

29.20 USD 2.08 (6.65%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATGL ha avuto una variazione del -6.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.20 e ad un massimo di 31.17.

Segui le dinamiche di Alpha Technology Group Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
29.20 31.17
Intervallo Annuale
4.44 57.32
Chiusura Precedente
31.28
Apertura
31.17
Bid
29.20
Ask
29.50
Minimo
29.20
Massimo
31.17
Volume
5
Variazione giornaliera
-6.65%
Variazione Mensile
-7.30%
Variazione Semestrale
12.31%
Variazione Annuale
390.76%
