Inside Scalper Pro

Thank you, please now Portugese of Brasil
Inside Scalper Pro: Negocie com Viés Institucional e Zonas de S/R de Precisão

A maioria dos indicadores para scalping fornece sinais atrasados no vácuo. Profissionais negociam com contexto: viés de tendência, níveis-chave e preço ponderado por volume. O Inside Scalper Pro funde esses três pilares em um sistema visual, sem repaint e fluido, dando a você a clareza para fazer scalping como um insider do mercado.

A Vantagem do Profissional, Integrada no Seu Gráfico

Isto não é apenas um gerador de setas. É um ambiente de trading completo que automatiza a análise crítica que os profissionais fazem manualmente:

 Viés de Tendência Inteligente através do Fundo Dinâmico: O próprio gráfico lhe diz a tendência. Um fundo verde suave sinaliza um viés de alta (preço acima da EMA 200 no H4), enquanto um fundo rosa suave alerta para pressão de baixa. Negocie com a tendência do timeframe superior, não contra ela.

 Suporte e Resistência Precisos e Sem Repaint: Em seu núcleo está um robusto detector de Fractais de Williams que desenha automaticamente linhas horizontais limpas de S/R nos máximos e mínimos significativos dos swings. Estas são as verdadeiras linhas de batalha onde o preço reage. Uma vez desenhadas, elas nunca repintam ou desaparecem.

 Sinais Visuais de Entrada/Saída em Fractais: Obtenha Setas Azuis para Cima em suportes fractais confirmados e Setas Laranjas para Baixo em resistências fractais. Posicionadas com um deslocamento para visibilidade perfeita, elas marcam o candle exato onde um nível-chave é validado.

 Âncora Institucional: O VWAP Diário: Sobreponha o benchmark favorito dos profissionais — o Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP). Avalie se você está fazendo scalping com prêmio ou desconto em relação ao valor justo do dia. A confluência de um sinal fractal próximo ao VWAP é uma configuração de alta probabilidade.

 Suíte Completa de Alertas Multicanal: Nunca perca a quebra de um nível-chave. Receba notificações pop-up, sonoras, por e-mail e push no instante em que um novo suporte ou resistência fractal importante se forma no último candle fechado.

Por Que Isto é Seu Avanço no Scalping:

  • Disciplina Sem Desordem: Substitui de 4 a 5 indicadores separados (Filtro de Tendência, Desenhista de S/R, Alertas de Sinais). Com uma olhada você sabe a direção, os níveis-chave e os pontos de reversão potenciais.

  • O Contexto é Rei: Impede você de pegar um sinal de compra em um contexto de baixa forte no timeframe superior (fundo rosa). Impõe scalps de maior probabilidade, alinhados com a tendência.

  • Acionável e Simples: As regras são visuais e intuitivas. Compre em setas azuis perto de linhas verdes de Suporte com fundo verde. Venda em setas laranjas perto de linhas vermelhas de Resistência com fundo rosa.

  • Totalmente Personalizável: Ajuste o timeframe superior, o período da EMA, o histórico de fractais, cores e alertas para corresponder a qualquer instrumento ou estilo pessoal.

Para Quem é Isso?

  • Scalpers de Forex e Índices em timeframes M15-M30.

  • Day Traders que precisam de níveis claros de S/R intradia.

  • Traders de Price Action que desejam a detecção de fractais automatizada.

  • Todos os Traders que acreditam que negociar com contexto de tendência é não negociável.

Passe das suposições para o scalping estruturado e de alto contexto. O Inside Scalper Pro fornece o framework; você executa com precisão.

Guia de Configuração Profissional do Inside Scalper Pro v1.02

1. Filosofia e Lógica Central
O indicador funciona com um Sistema de Confirmação de 3 Camadas:

  1. Camada 1 (Viés): Analisa um Timeframe Superior (padrão H4) usando uma EMA 200. O viés de Alta/Baixa é mostrado pela cor de fundo do gráfico.

  2. Camada 2 (Níveis): Escaneia as últimas 1.000 barras em busca de Fractais de Williams válidos para traçar as zonas de Suporte/Resistência mais recentes e significativas.

  3. Camada 3 (Sinais e Confluência): Posiciona sinais de seta nos pontos fractais e desenha o VWAP Diário. Os trades mais fortes ocorrem quando todas as camadas se alinham.

2. Plataforma e Instalação

  • Plataforma: MetaTrader 4 (arquivo  .ex4 ).

  • Instalação: Totalmente automática. Uma vez comprado no Mercado MQL5, o indicador é entregue diretamente à sua plataforma MetaTrader. Você pode encontrá-lo na janela "Navegador" em "Indicadores" e simplesmente arrastá-lo para o seu gráfico.

3. Compreendendo o Painel Visual

  • Cor de Fundo do Gráfico:

    • Verde Muito Claro: VIÉS DE ALTA. O preço no TFS (ex. H4) está acima de sua EMA 200. Favoreça scalps longos.

    • Rosa Muito Claro: VIÉS DE BAIXA. O preço no TFS está abaixo de sua EMA 200. Favoreça scalps curtos.

  • Linhas Horizontais:

    • Linhas Verdes Sólidas: Zonas de SUPORTE Fractal. O preço historicamente reagiu aqui.

    • Linhas Vermelhas Sólidas: Zonas de RESISTÊNCIA Fractal. O preço historicamente reverteu aqui.

  • Sinais de Seta:

    • Seta Azul para Cima (Código 233): Aparece abaixo de uma barra que é um Fractal Inferior (Suporte) confirmado. Um sinal visual para uma possível zona de entrada longa ou saída.

    • Seta Laranja para Baixo (Código 234): Aparece acima de uma barra que é um Fractal Superior (Resistência) confirmado. Um sinal visual para uma possível zona de entrada curta ou saída.

  • Linha Amarela Pontilhada: O VWAP Diário. O preço médio ponderado por volume do dia de trading atual. Um suporte/resistência dinâmico chave.

4. A Estratégia de Trading "Inside Scalper" (Passo a Passo)
Timeframes Recomendados: M15, M30, H1. (Para um equilíbrio ideal entre qualidade de sinal e redução de ruído. Use no M5 ou inferior com extrema cautela).

A) A Configuração de Alta Probabilidade (Pullback Alinhado com a Tendência):

  1. Verifique o Viés: O fundo está Verde (Alta) ou Rosa (Baixa)? Só negocie na direção do viés para a maior probabilidade.

  2. Aguarde o Pullback: Em um viés Verde (de Alta), aguarde o preço recuar para uma Linha de Suporte Verde e/ou para o VWAP Amarelo.

  3. Confirme o Sinal: Procure a formação de uma Seta Azul para Cima no candle que fecha em ou próximo a esta zona de confluência.

  4. Execute: Considere uma COMPRA no fechamento do candle com seta ou abertura do próximo. Coloque um Stop Loss alguns poucos pips abaixo do mínimo do candle sinal ou da zona de suporte.

  5. Alvo: Tome lucro na próxima Linha de Resistência Vermelha acima ou em uma relação Risco/Retorno fixa de 1:1.5 a 1:3.

(Inverta para viés de Baixa: fundo rosa, o preço sobe para uma Resistência Vermelha, aparece uma Seta Laranja para Baixo.)

B) A Configuração de Rompimento/Rejeição:

  1. O preço se aproxima de uma zona forte e testada (um aglomerado denso de linhas).

  2. Uma seta fractal aparece apontando para longe da zona (ex., uma forte Seta Azul para Cima se formando após o preço romper e fechar acima de uma resistência-chave).

  3. Isto pode sinalizar uma confirmação de rompimento. Um trade na direção do rompimento pode ser considerado, usando a zona recentemente rompida como suporte lógico para o stop loss.

5. Parâmetros de Entrada Explicados

  • HTF_TF = 240 : O Timeframe Superior para o viés de tendência. 240=H4. Altere para 60 para viés H1, ou 1440 para viés Diário.

  • HTF_EMA_Period = 200 : A EMA no TFS para determinar o viés. O clássico filtro de tendência "EMA 200".

  • Max_Fractal_Zones = 20 : Limita a desordem. Mostra as 20 zonas-chave mais recentes.

  • Lookback_Bars = 1000 : Quanto retroceder para buscar fractais. Aumente para mais níveis históricos em timeframes mais altos.

  • Grupo de Configuração de Alertas: Configure alertas pop-up, sonoros, push e por e-mail para novas formações de S/R.

6. Dicas de Pro e Gerenciamento de Risco

  • A Paciência é Sua Vantagem: As melhores configurações ocorrem quando todos os elementos se alinham: Viés de Fundo + Nível-Chave de S/R + Seta Fractal + Confluência com o VWAP. Espere por esses "Trades A+".

  • O VWAP como Filtro: Em um viés de Alta forte (verde), trate os rebotes a partir do VWAP como configurações longas de qualidade especialmente alta.

  • Garantia de Não Repintar: As setas e linhas de S/R são desenhadas na segunda vela fechada de um padrão fractal. Elas estão 100% travadas e não mudarão, garantindo backtesting e análise de trades confiáveis.

  • Risco Primeiro: Nunca arrisque mais de 1-2% da sua conta em um único trade. O indicador fornece oportunidades de alta probabilidade, não garantias.

  • Evite Mercados Caóticos: O sistema se destaca em mercados com tendências e momentum claros. Considere reduzir o tamanho da posição ou ficar de fora durante eventos de notícias importantes ou períodos extremamente planos e lateralizados.

7. Suporte
Para suporte técnico relacionado à compra no Mercado MQL5 ou instalação, utilize o sistema de suporte integrado na página do produto. Para perguntas sobre estratégias de trading, consulte este guia e nossos materiais tutoriais fornecidos.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
“Este indicador é uma ferramenta de apoio à decisão e não garante lucros. É necessário um gerenciamento de risco adequado.”


