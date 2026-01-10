Trande Candle
- Indicadores
- Alexandr Saprykin
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Indicador de Tendência (Trend Candle) — Leitura Instantânea de Tendências
O indicador de Tendência (Trend Candle) colore automaticamente as velas do seu gráfico, transformando análises complexas em uma imagem visualmente compreensível. Determine instantaneamente a força e a direção do mercado: verde para uma tendência de alta, vermelho para uma tendência de baixa e cinza para uma fase neutra. A ferramenta é baseada na sincronização de dois filtros adaptativos, fornecendo sinais claros sem ruídos desnecessários.
Principais Benefícios
Visualização instantânea da tendência: A direção do mercado é determinada num relance.
Algoritmo sem repintura: O sinal é fixado no fechamento da vela e não muda no futuro, garantindo uma análise honesta dos dados históricos e negociações confiáveis.
Filtragem dupla de sinais: Filtros rápidos e lentos trabalham juntos para filtrar movimentos falsos e destacar condições de tendência de alta qualidade.
Conjunto completo de alertas: Receba notificações de reversão de tendência por meio de janelas pop-up, notificações push para seu dispositivo móvel, e-mail ou alertas sonoros.
Versatilidade: O indicador funciona em todos os instrumentos financeiros e períodos de tempo.
Para quem o Indicador de Tendência (Trend Candle) foi desenvolvido?
Para traders que valorizam velocidade e facilidade na tomada de decisões. Para iniciantes que desejam aprender rapidamente a identificar tendências.
Para traders experientes que buscam um filtro confiável para confirmar suas estratégias.
Recomendação de Timeframe
Para obter o melhor equilíbrio entre reatividade e confiabilidade do sinal, recomendamos o uso de um timeframe de H1 ou superior. Nesses timeframes, o indicador filtra o ruído do mercado com mais eficácia e identifica com precisão movimentos de tendência estáveis.
Como Começar
Instale o indicador no gráfico.
Configure os períodos de filtro de acordo com sua preferência (as configurações padrão de 5/20 já estão otimizadas).
Habilite os tipos de alerta desejados.
Monitore a cor dos candles para identificar tendências e receber sinais em tempo real.
Oferta Especial de Lançamento
O preço inicial para os primeiros 50 compradores é de US$ 49. Após atingir esse limite, o preço do produto aumentará. Esta é a sua chance de adquirir uma ferramenta premium de análise de tendências a um preço especial de lançamento.
Observação Importante
Todos os compradores receberão uma atualização gratuita para a versão 2.0, que incluirá ferramentas de análise adicionais.