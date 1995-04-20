Speed Trend Matrix Indicator

Speed Trend Matrix Ultimate (Versão 5.10)

O Speed Trend Matrix (STM) é um sistema de negociação abrangente encapsulado em um único indicador. Ao contrário dos osciladores padrão que simplesmente mostram condições de sobrecompra ou sobrevenda, o STM analisa a "velocidade" do movimento do preço em relação à volatilidade do mercado (ATR). Ele não apenas identifica a direção da tendência, mas também a força por trás do movimento, filtrando períodos "planos" de baixa inércia onde os traders são frequentemente apanhados em movimentos erráticos.

Esta ferramenta foi concebida para traders que exigem um mapa de ação completo para cada operação. Não só fornece um sinal de entrada, como também calcula e projeta automaticamente os níveis sugeridos de Stop Loss e Take Profit diretamente no seu gráfico, com base no estilo de negociação que você selecionou.

Filosofia Central

O indicador separa o comportamento do mercado em três zonas distintas com base na velocidade do preço:

UpZone (Verde): Forte inércia de alta está presente.

DownZone (Vermelho): Forte inércia de baixa está presente.

FlatZone (Cinza): O preço carece da velocidade para sustentar uma tendência. Este filtro ajuda você a ficar de fora de mercados laterais ou voláteis sem direção clara.

Características Principais

1. Quatro Estratégias Dinâmicas de Saída A característica de destaque do STM v5 é a sua adaptabilidade. Você pode alternar entre quatro modos de cálculo diferentes para se adequar à sua personalidade de negociação específica:

Mode ATR (Baseado na Volatilidade): A abordagem clássica. Ajusta o Stop Loss e o Take Profit com base na volatilidade atual do mercado. Ideal para day trading e swing trading.

Mode Structure (Dinheiro Inteligente/Estrutura): Coloca o Stop Loss atrás dos recentes Swing Highs ou Swing Lows. É projetado para traders de Ação de Preço (Price Action) que procuram ocultar os stops atrás da estrutura do mercado.

Mode Candle (Atirador/Sniper): Um modo de alto risco e alta recompensa. Define stops apertados com base nos extremos do pavio da vela de sinal. Ideal para capturar o início de uma explosão de inércia com uma alta relação Risco:Recompensa.

Mode Fixed (Scalper/Pontos Fixos): Utiliza valores de pontos fixos para SL e TP. Mais adequado para scalping em períodos de tempo mais baixos com características de ativos conhecidas.

2. Gestão de Operações no Gráfico Quando um sinal válido é detectado, o indicador desenha:

Seta de Entrada: Confirmação visual da mudança de tendência.

Linha SL (Ponto Vermelho): O nível de preço exato para o seu stop loss.

Linha TP (Linha Azul Tracejada): O nível de lucro alvo calculado.

3. Filtragem Avançada Para aumentar ainda mais a qualidade do sinal, o STM inclui:

Filtro Multi-Timeframe (MTF): Verifica um período de tempo superior (por exemplo, H1 ou H4) para garantir que você está negociando na direção da tendência macro.

Requisito de Estrutura: Um filtro opcional que força o indicador a esperar por uma estrutura Pivot Low/High válida antes de sinalizar, reduzindo as entradas durante picos erráticos.

4. Painel de Desempenho (Dashboard) A transparência é vital. O painel no ecrã rastreia o desempenho histórico da configuração atual no gráfico, exibindo:

Sinais Totais

Ganhos vs. Perdas

Percentual de Taxa de Acerto (Win Rate)

Pontos Líquidos Ganhos (Net Points)

Como Negociar

Analise a Matriz: Observe o histograma mudar de Cinza (Plano) para Verde (Compra) ou Vermelho (Venda). Aguarde a Seta: Confirme o sinal com a seta desenhada. Execute: Entre na operação e defina o seu SL/TP exatamente onde as linhas do indicador estão desenhadas. Gerencie: Permita que a operação se desenvolva com base nas probabilidades matemáticas definidas pelas estatísticas do painel.

Visão Geral dos Parâmetros