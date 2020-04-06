TrendFlow Pro

⚠️ AVISO IMPORTANTE SOBRE TESTE RETROATIVO

Devido à arquitetura multimoeda, multiindicador e multitimeframe avançada deste EA (Assessor Especialista):

  • O teste retroativo pode levar tempo adicional para ser concluído, pois o sistema processa múltiplos instrumentos e timeframes simultaneamente
  • O download e a sincronização iniciais dos dados são necessários antes que o teste comece - este é um comportamento normal
  • Por favor, permita tempo adequado para o carregamento de dados históricos em todos os símbolos e timeframes configurados
  • O Testador de Estratégias mostrará "Aguardando dados..." durante a inicialização - não interrompa este processo
  • Sistemas complexos exigem paciência - a espera vale a pena pela análise abrangente que você receberá

Isso NÃO é uma limitação, mas sim um reflexo das sofisticadas capacidades de análise multidimensional do EA.

TrendFlow PRO - Sistema de Trading Multi-Ativo Profissional- Onde a Tecnologia Sofisticada Encontra a Metodologia de Trading Disciplinada

TrendFlow PRO representa a convergência de tecnologia de nível institucional e disciplina de trading profissional. Construído desde o início com foco em confiabilidade, gestão de risco e execução sistemática, este EA incorpora o que o trading algorítmico moderno deve ser: inteligente, robusto e intransigente em sua abordagem de preservação de capital.

🎯 Filosofia Central

O TrendFlow PRO não persegue o mercado—ele espera por ele. Ao combinar múltiplos indicadores técnicos em diferentes timeframes, o sistema identifica zonas de confluência de alta probabilidade, onde tendência, momento e volatilidade se alinham. Esta abordagem multidimensional garante que cada trade seja respaldado por evidências convergentes, e não pelo capricho de um único indicador.

🎭 Duas Poderosas Abordagens de Trading em um Único EA

O TrendFlow PRO oferece uma flexibilidade sem precedentes com modos de operação duplos, permitindo que você escolha a abordagem que melhor se adapta ao seu estilo e objetivos de trading:

🌐 Modo Portfólio Multimoeda

  • Solução pronta para usar com parâmetros pré-otimizados
  • Seleção de instrumentos curada profissionalmente
  • Implantação instantânea - não é necessário otimização
  • Exposição diversificada através de múltiplos mercados
  • Risco distribuído em todo o portfólio
  • Ideal para traders que querem uma solução completa pronta para uso

🎯 Modo de Moeda Única

  • Personalização completa para cada instrumento
  • Otimize sua própria estratégia com seus pares preferidos
  • Construa seu portfólio personalizado, um par de cada vez
  • Ajuste fino de cada parâmetro para corresponder ao comportamento do mercado
  • Controle máximo sobre o risco e a execução
  • Ideal para traders experientes que desejam criar sua própria vantagem

Seja qual for sua preferência, pela conveniência de um portfólio pré-otimizado ou pela precisão de estratégias ajustadas sob medida, o TrendFlow PRO se adapta às suas necessidades. Execute múltiplas instâncias no Modo de Moeda Única para criar seu próprio portfólio diversificado com controle total sobre o comportamento de cada instrumento.

📊 O Que Torna o TrendFlow PRO Diferente

Não Apenas Mais Um EA de Grade

Enquanto muitos EAs de grade fazem a média cegamente de posições perdedoras, o TrendFlow PRO usa entradas baseadas em confluência. Cada nível da grade abre porque o mercado se moveu contra sua posição por uma distância calculada com base na volatilidade—e você ainda está alinhado com a tendência do timeframe superior.

Não Apenas Outra Martingale

O TrendFlow PRO não usa multiplicadores fixos perigosos que espiralam para fora de controle. Em vez disso, você define até 4 níveis de grade discretos com multiplicadores separados para cada intervalo. Quer um escalonamento conservador nos primeiros 3 níveis e mais agressivo nos níveis 4-6? Configure.

Não Apenas Uma Mistura de Indicadores

Os indicadores não lutam entre si—eles trabalham em harmonia. A confirmação de tendência vem da MA, o timing vem do RSI, o contexto de volatilidade vem das Bandas de Bollinger, e a adaptação dinâmica vem do ATR. Cada indicador tem seu papel.

Não Apenas Outra Caixa-Preta

Todo parâmetro é exposto. Todo cálculo é documentado. Toda decisão pode ser rastreada. Isso não é uma caixa-preta—é um sistema transparente e configurável que você pode entender e confiar.

🔬 Arquitetura Técnica Avançada

Geração de Sinais Multitimeframe

  • Filtro de Tendência de Média Móvel: A identificação de tendência em timeframe superior garante que você está negociando a favor da direção predominante do mercado
  • Análise de Momento RSI: Identifique com precisão as condições de sobrecompra e sobrevenda com timing preciso
  • Volatilidade das Bandas de Bollinger: Identifique extremos de preço e zonas de entrada ideais
  • Espaçamento Dinâmico ATR: Ajusta automaticamente as distâncias da grade com base na volatilidade atual do mercado

Sistema Inteligente de Gestão de Grade

O TrendFlow PRO emprega um sistema de grade sofisticado que vai muito além da simples média para baixo:

  • Dimensionamento Dinâmico de Lote: Calcula automaticamente os tamanhos das posições com base no saldo da conta
  • Multiplicadores Multinível: Configure até 4 níveis de grade diferentes com multiplicadores de lote personalizados
  • Distância da Grade Baseada em ATR: Adapta-se às condições do mercado em vez de usar distâncias fixas em pips
  • Compensação de Custos: Leva em conta spread, comissões e swap nos cálculos de lucro
  • Alvos de Lucro Automáticos: Alvos separados para trades únicos e recuperação de grade

Gestão de Risco Profissional

Seis Camadas de Proteção de Capital:

  1. Controle de Redução (Drawdown): Parada automática do trading quando a redução da conta atingir níveis especificados, com limiares de recuperação configuráveis
  2. Filtro de Volatilidade: Bloqueia novos trades durante condições de extrema volatilidade no mercado
  3. Filtro de Correlação: Evita exposição sobreposta em instrumentos altamente correlacionados
  4. Sistema de Segurança de Margem: Simulação de alavancagem e proteção de uso de margem para evitar superexposição
  5. Bloqueio de Moedas: Evita trades simultâneos em pares que compartilham as mesmas moedas
  6. Stop Loss Global: Mecanismo de proteção de emergência em todo o portfólio

📰 Integração de Notícias Econômicas

A integração de calendário integrada mantém o EA informado:

  • Rastreamento de eventos em tempo real do Calendário Econômico MQL5
  • Filtragem baseada em importância: Escolha quais níveis de impacto respeitar
  • Janelas de tempo personalizáveis: Defina seus períodos de buffer antes e depois dos eventos
  • Deteção de discursos: Identifica automaticamente discursos de bancos centrais e coletivas de imprensa
  • Bloqueio seletivo: Escolha se deseja bloquear o primeiro trade, os trades da grade ou ambos

⚙️ Flexibilidade Sem Precedentes

Tudo Personalizável

  • Escolha seus próprios períodos e métodos de cálculo de indicadores
  • Defina sua tolerância ao risco com controle granular
  • Selecione quais timeframes analisar
  • Configure o comportamento da grade para corresponder à sua estratégia
  • Ative ou desative qualquer camada de proteção

Independência de Corretora

  • Detecção automática de símbolos: Funciona com qualquer sufixo de corretora
  • Otimização de preenchimento de ordens: Adapta-se ao modelo de execução da sua corretora
  • Gestão de slippage: Controle de desvio embutido
  • Pronto para execução ECN/Mercado: Sem restrições artificiais

🔧 Excelência Técnica

Performance Otimizada

  • Cache eficiente de indicadores: Reduz cálculos redundantes
  • Rastreamento inteligente de posições: Minimiza solicitações ao servidor
  • Gestão de recursos: Alocação e limpeza adequadas de handles
  • Execução rápida: Estrutura de código otimizada para latência mínima

Estabilidade de Nível Empresarial

  • Tratamento abrangente de erros: Gerencia graciosamente problemas de conexão, parâmetros inválidos e casos extremos
  • Validação em todos os níveis: Validação de entrada, de ordem e de execução
  • Sistema de log detalhado: Rastreia cada decisão e ação
  • Gestão de memória: Inicialização e desinicialização limpas

Pronto para Teste e Trading ao Vivo

  • Suporte ao modo visual: Tratamento especial para o testador de estratégias visual
  • Otimização multithread: Projetado para algoritmos genéticos
  • Resultados consistentes: Comportamento determinístico entre execuções de teste
  • Otimizado para trading ao vivo: Salvaguardas adicionais para condições de mercado reais

🛡️ Divulgação de Risco e Expectativas Honestas

Este EA não garante lucros. Nenhum sistema de trading pode. Os mercados são imprevisíveis, e o desempenho passado nunca garante resultados futuros.

O que o TrendFlow PRO oferece é:

  • Uma abordagem sistemática à execução de trades
  • Controles de risco de nível profissional para proteger seu capital
  • Uma metodologia transparente que você pode entender e avaliar
  • Uma arquitetura robusta que não falhará sob pressão

Seu sucesso depende de:

  • Gestão de risco adequada
  • Capitalização adequada
  • Expectativas realistas
  • Compreender o comportamento do sistema
  • Monitoramento e ajuste regulares

🎓 Ideal Para

Traders Experientes Que:

  • Compreendem os riscos de sistemas de trading de grade
  • Têm experiência com portfólios multimoeda
  • Valorizam a execução sistemática em vez de decisões discricionárias
  • Priorizam a gestão de risco tanto quanto o potencial de lucro
  • Querem controle total e transparência

Padrões Profissionais

  • Gestores de contas que exigem metodologia consistente
  • Traders que buscam automatizar sua estratégia manual
  • Investidores que entendem a importância da diversificação
  • Qualquer pessoa cansada de EAs com promessas exageradas e resultados abaixo do esperado

📦 O Que Você Recebe

  • Visibilidade completa do código-fonte: Entenda exatamente o que está executando
  • Conjunto de parâmetros abrangente: Personalize todos os aspectos
  • Mecanismos de segurança embutidos: Múltiplas camadas de proteção
  • Documentação profissional: Explicações claras de todas as configurações
  • Atualizações contínuas: Melhoria e otimização constantes
  • Suporte: Assistência com configuração e instalação

🚀 Começando

  1. Comece com o Testador de Estratégias: Execute testes retroativos extensos com seus parâmetros escolhidos
  2. Compreenda o comportamento: Observe como o sistema responde a diferentes condições de mercado
  3. Otimize com cuidado: Use o algoritmo genético com dados realistas
  4. Primeiro em conta demo: Teste em uma conta demo antes de arriscar capital real
  5. Comece pequeno: Comece com dimensionamento de posição conservador
  6. Monitore ativamente: Especialmente durante as primeiras semanas de operação

💎 A Diferença TrendFlow PRO

Isso não é apenas mais um Assessor Especializado adicionado a um mercado saturado. O TrendFlow PRO representa milhares de horas de desenvolvimento, teste e refinamento. Cada linha de código serve a um propósito. Cada parâmetro foi cuidadosamente considerado. Cada mecanismo de proteção foi testado em batalha.

Nós construímos o EA que nós mesmos queríamos usar.

Sem hype de marketing. Sem promessas irreais. Sem perigos ocultos. Apenas trading algorítmico sólido, profissional e transparente, construído sobre princípios técnicos sólidos e gestão de risco rigorosa.

⚡ Requisitos Técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3640 ou superior recomendado)
  • Tipo de Conta: Qualquer (Hedging ou Netting)
  • Requisitos da Corretora: Spread baixo, execução confiável, acesso ao calendário econômico
  • Depósito Mínimo: Depende dos parâmetros de risco (recomendado $1000+ para configurações conservadoras)
  • VPS Recomendado: Para operação 24/7 e execução ideal

📈 Palavras Finais

O TrendFlow PRO não é para todos. Se você está procurando uma máquina mágica de fazer dinheiro, procure em outro lugar. Tais coisas não existem.

Mas se você está procurando um sistema de trading de engenharia profissional com controles de risco de nível institucional, metodologia transparente e a flexibilidade para se adaptar às suas necessidades específicas—então o TrendFlow PRO merece sua séria consideração.

O mercado não se importa com suas esperanças ou sonhos. Ele recompensa a disciplina, a paciência e a execução sistemática.

O TrendFlow PRO incorpora os três.

📞 Suporte e Contato

Para assistência na configuração, dúvidas sobre otimização de parâmetros ou suporte técnico, não hesite em entrar em contato. Estamos comprometidos em garantir que você possa aproveitar todo o potencial do TrendFlow PRO.

Lembre-se: Os melhores traders não preveem o mercado—eles reagem a ele sistematicamente. O TrendFlow PRO lhe dá o sistema. Você fornece a disciplina.

Trade de forma inteligente. Trade de forma sistemática. Trade com o TrendFlow PRO.

Aviso Legal: O trading envolve risco substancial de perda. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este EA é uma ferramenta, não uma garantia. Use gestão de risco apropriada e nunca trade com dinheiro que você não pode perder.


```
Produtos recomendados
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Gold Farming
Sigit Hariyono
Experts
Gold Farming is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Paramet
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
A estratégia do EA é baseada na negociação de Swing , com entradas após impulsos agudos calculados pelo indicador iPump. Conforme mencionado anteriormente, o EA tem a capacidade de abrir negociações manuais com suporte automático. - para uma tendência de baixa ↓ entramos em uma operação após um aumento corretivo no preço, o ativo entra na zona de sobrecompra, vendemos ao longo da tendência. - para uma tendência de alta ↑, entramos em uma operação após uma queda corretiva no preço, o ativo cai
GU Martingale
Quang Dang Tong
Experts
Description - GUMartingale is a trading bot designed for the GBPUSD currency pair, employing a Martingale algorithm. It operates based on entry conditions determined by MA, Stochastic, MACD indicators, and the Nadaraya Watson Envelope. - Unlike other bots using similar algorithms, GUMartingale is meticulously calculated and optimized with a focus on ensuring both safety and stable profit performance. It excludes volatility by economic calendars,  avoiding trading on days with major events that
Imbalance HFT
Mei Yang
Experts
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Experts
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experts
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper - scalper de alta velocidade com seleção automática de parâmetros para cada par de moedas automaticamente. Você sonha com um consultor que calcule automaticamente os parâmetros de negociação? Otimizado e ajustado automaticamente? A versão completa do sistema para o MetaTrader 4:    Scalper  TickSniper  para MetaTrader 4 \ TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF O EA foi desenvolvido com base na experiência adquirida em quase 10 anos de programação. Para começar a negociar co
Trading Storm
Sidi Mamoune Moulay Ely
Experts
Trading Storm EA v3.01 is a professional grid trading system for MetaTrader 5 that combines adaptive market analysis with comprehensive risk protection. Unlike traditional grid EAs with fixed parameters, Trading Storm automatically adjusts to market conditions in real-time. KEY FEATURES Dynamic Take Profit System - Adapts to real-time volatility using ATR analysis - Adjusts based on position stress and market conditions - Guarantees minimum profit per position - Optimizes exits for trending an
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas um número muito limitado de cópias estará disponível pelo preço atual! Preço final: 999$ NOVO (a partir de US$ 349) --> GANHE 1 EA GRÁTIS (para 2 números de conta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!   Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bi
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Experts
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
Stochastic Scalping GOLD Pro
Andika Tri Saputra
Experts
Este EA foi desenvolvido por profissionais experientes que compreendem profundamente as características do XAUUSD. Este EA pode funcionar bem nos prazos M1, M5, M15, M30 e H1. Quanto mais estreito for o período escolhido, menor será o nível de realização de lucros que você pode ajustar e vice-versa. O tamanho padrão do lote é definido em 0,01, mas você pode alterá-lo de acordo com seu gosto. O nível de realização de lucros é determinado em dinheiro, enquanto o nível de stop loss é determinado co
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
MACD Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experts
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experts
This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robô de negociação no indicador MACD Esta é uma versão simplificada do robô de negociação, usa apenas uma estratégia de entrada (a versão avançada possui mais de 10 estratégias) Benefícios do especialista: Escalpelamento, Martingale, negociação em rede. Você pode configurar a negociação com apenas um pedido ou uma grade de pedidos. Uma grade de ordens altamente personalizável com uma etapa dinâmica, fixa ou multiplicadora e lote de negociação permitirá que você adapte o Expert Advisor a pra
TSageHuz Gold
Nguyen Trung Khiem
Experts
Important Note: “This EA is designed for Gold as our testing focused primarily on Gold. You may use it on other forex symbols, but you will need to find suitable settings for them. It may not work effectively on indices or other commodities.” No Expert Advisor (EA) can guarantee consistent long-term profits. However, "tSageHuz v10 - Scalper Trading EA for Gold" has been rigorously backtested from January 1, 2024, to October 31, 2024, showing consistent profitability. Starting with a $100 balance
Stoploss hunter
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Experts
Smart Money Concepts is new trading method was developed from traditional Supply & Demand strategy after removing weak market conditional. SMC also can support to trade with traditional Supply & Demand created nice strategy to understand total movement of market.  6 copy out of 10 are Left  at  $100! Next price -->   $100 Our trading robot strategy is just hunting stoploss and we trade 1 or 2 trade in one day and we tested over 20 years. Supported Config:    Pair : EURUSD   Period : 1H(5M, 15M
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Experts
Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Experts
Promoção de Fim de Verão – Por Tempo Limitado! Aplica-se um modelo de preços em camadas: a cada quinta compra, o preço aumenta em 50 dólares. Com cada novo comprador, o próximo nível de preço fica mais próximo, tornando sua entrada mais cara. Garanta o SGear ao preço atual antes que o próximo aumento de preço seja acionado. Esta promoção é limitada – tanto em tempo quanto em quantidade. Após isso, o preço de mercado regular será aplicado. SGear – Lógica de Tendência Clara, Sem Ilusões de IA SGe
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction usin
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experts
META i9 – Motor Quântico de Trading Adaptativo  -  Referência Técnica META i9 é um Expert Advisor totalmente autônomo baseado em uma arquitetura de três camadas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Ao comprar o META i9, você recebe o META i7 gratuitamente! (Oferta por tempo limitado de uma semana) Enquanto o META i7 utiliza duas redes neurais cooperativas, o META i9 vai além: Suas arquiteturas neurais foram significativamente a
Mais do autor
Daily Candle Scalper
Salvatore Caligiuri
4.5 (4)
Experts
PROMO  - Apenas para os próximos 3 compradores, escolha um especialista grátis! NÃO É NECESSÁRIA AVALIAÇÃO DE 5 ESTRELAS PARA O PRESENTE! 1 -  PORTFOLIO EVOLUTION consultor especialista 2 - DYNAMIC PORTFOLIO consultor especialista 3 - ALGOFUSION FX consultor especialista INFORMAÇÕES DO BACKTEST: Devido ao grande número de negociações e à complexidade do algoritmo, o backtest pode ser lento para iniciar, deixe o testador baixar dados do servidor do corretor e ele começará Para fazer backtest
Dynamic Portfolio
Salvatore Caligiuri
5 (1)
Experts
PROMOÇÃO  - Apenas para os próximos 3 compradores, um especialista gratuito -  PORTFOLIO EVOLUTION   consultor especialista!   NÃO É NECESSÁRIA AVALIAÇÃO DE 5 ESTRELAS PARA O PRESENTE! ANTES DE MAIS NADA: Antes de comprar, é importante compreender que backtesting e resultados passados não garantem resultados futuros. Trading é uma atividade de alto risco e deve estar plenamente ciente dos riscos antes de investir o seu dinheiro. Utilizar este consultor especialista envolve um nível de risco s
Pull It Back
Salvatore Caligiuri
Indicadores
PULL IT BACK  is a revolutionary trading system and a complete strategy with advanced algorithm developed to detect the trend direction after a  PULLBACK , a  RETREACEMENT  or a  KEY LEVEL BOUNCE . The goal of this indicator is to get as many pips as possible from market trend. Following strictly the rules of the strategy, you can become a better trader and have more safety entries in the market. Best features of our trading system are: Arrow Never repaint Arrow Never lagging Alert appears only
Extreme EA MT4
Salvatore Caligiuri
5 (1)
Experts
PROMO PERIOD 5 COPIES SPECIAL PRICE NEXT PRICE: 400,00 COPIES AVAILABLE: 2 EXTREME EA  is a professional EA built on  EURUSD  pair behaviors on the FOREX market. Fully automated with the  AUTO TRADE MODE  and fully customable with the  DOUBLE MONEY MANAGEMENT  system. The AUTO TRADE MODE will use the best parameters, you need only to activate the strategy from the menu and choose your risk level. NECESSARY:  YOU NEED TO ACTIVATE THE STRATEGY FROM EXPERT SETTINGS, CHECK FIRST SCREENSHOT NEC
Royal Entry
Salvatore Caligiuri
5 (1)
Experts
PROMO PERIOD Current price: for only 5 buyers - Next price: 450,00$ - Final price: 1000,00$. Copies left at special price: 2 PRODUCT DESCRIPTION Royal Entry is the perfect Expert Advisot to add to your portfolio. A very simple use behind an High Sofisticated Algorithm  that will try to place the perfect entry on the market. No complicated to setup, no set files needed, just set the risk level per trade and the maximum allowed positions to have a full control of the risk. Designed for EURUSD onl
Pull It Back MT5
Salvatore Caligiuri
Indicadores
PROMOTIONAL PERIOD - ONLY 2 COPIES LEFT OF FIRST 10 BUYERS AT PRICE 300,00$!!! CHECK SCREENSHOTS AND COMMENTS FOR OUR STRATEGY RULES AND LIVE TRADES SIGNALS PULL IT BACK  is a revolutionary trading system and a complete strategy with advanced algorithm developed to detect the trend direction after a  PULLBACK , a  RETREACEMENT  or a  KEY LEVEL BOUNCE . The goal of this indicator is to get as many pips as possible from market trend. Following strictly the rules of the strategy, you can become a
Portfolio Evolution
Salvatore Caligiuri
Experts
PROMO  - Only for next 3 buyers, one free expert - DYNAMIC PORTFOLIO   expert advisor !   NO 5 STAR REVIEW IS REQUESTED FOR THE GIFT! LIVE RESULTS:   click here Portfolio EVOLUTION represents a cutting-edge Expert Advisor concept that utilizes a range of strategies across multiple currency pairs. It can be operated in a MULTICURRENCIES mode or in SINGLE PAIR mode, creating an extensive multi-strategy portfolio designed to achieve safe and steady profits from the forex markets. This expert a
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experts
AlgoFusion FX é um Consultor Especializado (EA) avançado, projetado para traders que buscam uma abordagem robusta, diversificada e multi-estratégica para o trading algorítmico. Desenvolvido para oferecer uma gestão de risco excepcional, adaptabilidade ao mercado e otimização de desempenho, este EA integra modelos quantitativos sofisticados e algoritmos de aprendizado de máquina para aumentar a lucratividade em ambientes de mercado em constante mudança. Seja você um trader institucional ou um inv
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário