TrendFlow Pro

⚠️ AVISO IMPORTANTE SOBRE TESTEO HISTÓRICO

Debido a la avanzada arquitectura multi-divisa, multi-indicador y multi-marco temporal de este Asesor Experto (EA):

  • El testeo histórico puede tardar tiempo adicional en completarse, ya que el sistema procesa múltiples instrumentos y marcos temporales simultáneamente
  • Se requiere la descarga y sincronización inicial de datos antes de que comience el testeo - este es un comportamiento normal
  • Por favor, permita un tiempo adecuado para la carga de datos históricos en todos los símbolos y marcos temporales configurados
  • El Probador de Estrategias mostrará "Esperando datos..." durante la inicialización - no interrumpa este proceso
  • Los sistemas complejos requieren paciencia - la espera vale la pena por el análisis exhaustivo que recibirá

Esto NO es una limitación, sino más bien un reflejo de las sofisticadas capacidades de análisis multidimensional del EA.

TrendFlow PRO - Sistema de Trading Multi-Activo Profesional- Donde la Tecnología Sofisticada se Encuentra con la Metodología de Trading Disciplinada

TrendFlow PRO representa la convergencia de tecnología de grado institucional y disciplina de trading profesional. Construido desde cero con un enfoque en la fiabilidad, la gestión de riesgos y la ejecución sistemática, este EA encarna lo que debería ser el trading algorítmico moderno: inteligente, robusto e intransigente en su enfoque de preservación del capital.

🎯 Filosofía Central

TrendFlow PRO no persigue al mercado—espera a que se presente. Al combinar múltiples indicadores técnicos en diferentes marcos temporales, el sistema identifica zonas de alta probabilidad de confluencia donde la tendencia, el impulso y la volatilidad se alinean. Este enfoque multidimensional asegura que cada operación esté respaldada por evidencia convergente, no por el capricho de un solo indicador.

🎭 Dos Poderosos Enfoques de Trading en un Solo EA

TrendFlow PRO ofrece una flexibilidad sin precedentes con modos de operación duales, permitiéndole elegir el enfoque que mejor se adapte a su estilo y objetivos de trading:

🌐 Modo Cartera Multi-Divisa

  • Solución lista para usar con parámetros pre-optimizados
  • Selección de instrumentos curada profesionalmente
  • Despliegue instantáneo - no se necesita optimización
  • Exposición diversificada a través de múltiples mercados
  • Riesgo distribuido a nivel de cartera
  • Ideal para traders que desean una solución completa "out of the box"

🎯 Modo de Moneda Única

  • Personalización completa para cada instrumento
  • Optimice su propia estrategia con sus pares preferidos
  • Construya su cartera personalizada par por par
  • Ajuste fino de cada parámetro para que coincida con el comportamiento del mercado
  • Control máximo sobre el riesgo y la ejecución
  • Ideal para traders experimentados que desean crear su propia ventaja

Ya sea que prefiera la conveniencia de una cartera pre-optimizada o la precisión de estrategias ajustadas a medida, TrendFlow PRO se adapta a sus necesidades. Ejecute múltiples instancias en Modo de Moneda Única para crear su propia cartera diversificada con control total sobre el comportamiento de cada instrumento.

📊 Qué Hace a TrendFlow PRO Diferente

No es Solo Otro EA de Red

Mientras que muchos EAs de red promedian ciegamente las posiciones perdedoras, TrendFlow PRO utiliza entradas basadas en la confluencia. Cada nivel de la red se abre porque el mercado se ha movido en contra de su posición una distancia calculada basada en la volatilidad—y todavía está alineado con la tendencia del marco temporal superior.

No es Solo Otra Martingala

TrendFlow PRO no utiliza multiplicadores fijos peligrosos que se descontrolan. En su lugar, usted define hasta 4 niveles de red discretos con multiplicadores separados para cada rango. ¿Quiere un escalado conservador en los primeros 3 niveles y más agresivo en los niveles 4-6? Configúrelo.

No es Solo una Mezcla de Indicadores

Los indicadores no luchan entre sí—trabajan en armonía. La confirmación de la tendencia proviene de la MA, el timing del RSI, el contexto de volatilidad de las Bandas de Bollinger, y la adaptación dinámica del ATR. Cada indicador tiene su rol.

No es Solo una Caja Negra

Cada parámetro está expuesto. Cada cálculo está documentado. Cada decisión puede ser rastreada. Esto no es una caja negra—es un sistema transparente y configurable que puede entender y en el que puede confiar.

🔬 Arquitectura Técnica Avanzada

Generación de Señales Multi-Marco Temporal

  • Filtro de Tendencia de Media Móvil: La identificación de tendencias en marcos temporales superiores asegura que opera a favor de la dirección predominante del mercado
  • Análisis de Impulso RSI: Identifique con precisión las condiciones de sobrecompra y sobreventa
  • Volatilidad de Bandas de Bollinger: Identifique los extremos de precio y las zonas de entrada óptimas
  • Espaciado Dinámico ATR: Ajusta automáticamente las distancias de la red basándose en la volatilidad actual del mercado

Sistema Inteligente de Gestión de Red

TrendFlow PRO emplea un sistema de red sofisticado que va mucho más allá del simple promediado a la baja:

  • Cálculo Dinámico del Lote: Calcula automáticamente los tamaños de posición basándose en el saldo de la cuenta
  • Multiplicadores Multi-Nivel: Configure hasta 4 niveles de red diferentes con multiplicadores de lote personalizados
  • Distancia de Red Basada en ATR: Se adapta a las condiciones del mercado en lugar de usar distancias fijas en pips
  • Compensación de Costes: Tiene en cuenta el spread, comisiones y swaps en los cálculos de beneficio
  • Objetivos de Beneficio Automáticos: Objetivos separados para operaciones individuales y recuperación de red

Gestión de Riesgos Profesional

Seis Capas de Protección del Capital:

  1. Control de Reducción (Drawdown): Detención automática del trading cuando la reducción de la cuenta alcanza niveles especificados, con umbrales de recuperación configurables
  2. Filtro de Volatilidad: Bloquea nuevas operaciones durante condiciones de extrema volatilidad en el mercado
  3. Filtro de Correlación: Evita la exposición superpuesta en instrumentos altamente correlacionados
  4. Sistema de Seguridad de Margen: Simulación de apalancamiento y protección del uso de margen para evitar la sobreexposición
  5. Bloqueo de Divisas: Evita operaciones simultáneas en pares que comparten las mismas monedas
  6. Stop Loss Global: Mecanismo de protección de emergencia a nivel de toda la cartera

📰 Integración de Noticias Económicas

La integración de calendario incorporada mantiene al EA informado:

  • Seguimiento de eventos en tiempo real del Calendario Económico de MQL5
  • Filtrado por importancia: Elija qué niveles de impacto respetar
  • Ventanas de tiempo personalizables: Defina sus períodos de amortiguación antes y después de los eventos
  • Detección de discursos: Identifica automáticamente discursos de bancos centrales y conferencias de prensa
  • Bloqueo selectivo: Elija si bloquear la primera operación, las operaciones de red o ambas

⚙️ Flexibilidad Sin Precedentes

Todo es Personalizable

  • Elija sus propios períodos y métodos de cálculo de indicadores
  • Defina su tolerancia al riesgo con control granular
  • Seleccione qué marcos temporales analizar
  • Configure el comportamiento de la red para que coincida con su estrategia
  • Active o desactive cualquier capa de protección

Independencia del Bróker

  • Detección automática de símbolos: Funciona con cualquier sufijo de bróker
  • Optimización del llenado de órdenes: Se adapta al modelo de ejecución de su bróker
  • Gestión de slippage: Control de desviación incorporado
  • Listo para ejecución ECN/Mercado: Sin restricciones artificiales

🔧 Excelencia Técnica

Rendimiento Optimizado

  • Caché de indicadores eficiente: Reduce cálculos redundantes
  • Seguimiento inteligente de posiciones: Minimiza las solicitudes al servidor
  • Gestión de recursos: Asignación y limpieza adecuadas de manejadores
  • Ejecución rápida: Estructura de código optimizada para una latencia mínima

Estabilidad de Nivel Empresarial

  • Manejo integral de errores: Gestiona elegantemente problemas de conexión, parámetros no válidos y casos extremos
  • Validación en cada nivel: Validación de entrada, de orden y de ejecución
  • Sistema de registro detallado: Rastrea cada decisión y acción
  • Gestión de memoria: Inicialización y desinicialización limpias

Listo para Testeo y Trading en Real

  • Soporte de modo visual: Manejo especial para el probador de estrategias visual
  • Optimización multihilo: Diseñado para algoritmos genéticos
  • Resultados consistentes: Comportamiento determinista entre ejecuciones de prueba
  • Optimizado para trading en real: Salvaguardas adicionales para condiciones de mercado reales

🛡️ Descargo de Riesgo y Expectativas Honestas

Este EA no garantiza beneficios. Ningún sistema de trading puede hacerlo. Los mercados son impredecibles, y el rendimiento pasado nunca garantiza los resultados futuros.

Lo que TrendFlow PRO ofrece es:

  • Un enfoque sistemático a la ejecución de operaciones
  • Controles de riesgo de grado profesional para proteger su capital
  • Una metodología transparente que puede entender y evaluar
  • Una arquitectura robusta que no fallará bajo presión

Su éxito depende de:

  • Una gestión de riesgos adecuada
  • Una capitalización adecuada
  • Expectativas realistas
  • Comprender el comportamiento del sistema
  • Monitoreo y ajuste regular

🎓 Ideal Para

Traders Experimentados Que:

  • Comprenden los riesgos de los sistemas de trading de red
  • Tienen experiencia con carteras multi-divisa
  • Valoran la ejecución sistemática sobre las decisiones discrecionales
  • Priorizan la gestión de riesgos tanto como el potencial de beneficio
  • Desean control total y transparencia

Estándares Profesionales

  • Gestores de cuentas que requieren una metodología consistente
  • Traders que buscan automatizar su estrategia manual
  • Inversores que entienden la importancia de la diversificación
  • Cualquiera cansado de EAs con promesas exageradas y resultados pobres

📦 Lo Que Usted Recibe

  • Visibilidad completa del código fuente: Entienda exactamente lo que está ejecutando
  • Conjunto de parámetros completo: Personalice cada aspecto
  • Mecanismos de seguridad incorporados: Múltiples capas de protección
  • Documentación profesional: Explicaciones claras de todas las configuraciones
  • Actualizaciones continuas: Mejora y optimización constante
  • Soporte: Asistencia con la configuración y puesta en marcha

🚀 Cómo Empezar

  1. Comience con el Probador de Estrategias: Realice testeos históricos extensos con sus parámetros elegidos
  2. Comprenda el comportamiento: Observe cómo el sistema responde a diferentes condiciones de mercado
  3. Optimice con cuidado: Use el algoritmo genético con datos realistas
  4. Primero en demo: Pruebe en una cuenta demo antes de arriesgar capital real
  5. Empiece pequeño: Comience con un tamaño de posición conservador
  6. Monitoree activamente: Especialmente durante las primeras semanas de operación

💎 La Diferencia TrendFlow PRO

Esto no es solo otro Asesor Experto añadido a un mercado sobresaturado. TrendFlow PRO representa miles de horas de desarrollo, pruebas y refinamiento. Cada línea de código tiene un propósito. Cada parámetro ha sido cuidadosamente considerado. Cada mecanismo de protección ha sido probado en batalla.

Construimos el EA que nosotros mismos queríamos usar.

Sin hype de marketing. Sin promesas poco realistas. Sin peligros ocultos. Solo trading algorítmico sólido, profesional y transparente, construido sobre principios técnicos sólidos y una gestión de riesgos rigurosa.

⚡ Requisitos Técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 5 (se recomienda Build 3640 o superior)
  • Tipo de Cuenta: Cualquiera (Cobertura o Neta)
  • Requisitos del Bróker: Spread bajo, ejecución fiable, acceso al calendario económico
  • Depósito Mínimo: Depende de los parámetros de riesgo (se recomiendan $1000+ para configuraciones conservadoras)
  • Se recomienda VPS: Para operación 24/7 y ejecución óptima

📈 Palabras Finales

TrendFlow PRO no es para todos. Si está buscando una máquina mágica de hacer dinero, busque en otro lugar. Esas cosas no existen.

Pero si está buscando un sistema de trading de ingeniería profesional con controles de riesgo de grado institucional, metodología transparente y la flexibilidad para adaptarse a sus necesidades específicas, entonces TrendFlow PRO merece su seria consideración.

Al mercado no le importan sus esperanzas o sueños. Recompensa la disciplina, la paciencia y la ejecución sistemática.

TrendFlow PRO encarna las tres.

📞 Soporte y Contacto

Para asistencia con la configuración, preguntas sobre la optimización de parámetros o soporte técnico, no dude en contactarnos. Estamos comprometidos a asegurar que pueda aprovechar todo el potencial de TrendFlow PRO.

Recuerde: Los mejores traders no predicen el mercado—reaccionan a él sistemáticamente. TrendFlow PRO le da el sistema. Usted aporta la disciplina.

Opere de forma inteligente. Opere de forma sistemática. Opere con TrendFlow PRO.

Descargo de responsabilidad: El trading implica un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Este EA es una herramienta, no una garantía. Utilice una gestión de riesgos adecuada y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.


```
Productos recomendados
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Gold Farming
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Farming es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en la Desviación Estándar, CCI, y varios otros indicadores como confirmaciones. Este EA forex utiliza take profit y stop loss adaptativos basados en la acción del precio, y stop loss duro fijo para asegurar la reducción de la equidad. Este robot de comercio de divisas funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para el Oro H1 marco de ti
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída
GU Martingale
Quang Dang Tong
Asesores Expertos
Descripción - GUMartingale es un bot de trading diseñado para el par de divisas GBPUSD, que emplea un algoritmo Martingale. Opera en base a las condiciones de entrada determinadas por los indicadores MA, Estocástico, MACD y la Envolvente Nadaraya Watson. - A diferencia de otros bots que utilizan algoritmos similares, GUMartingale está meticulosamente calculado y optimizado con un enfoque en garantizar tanto la seguridad como el rendimiento estable de los beneficios. Excluye la volatilidad por c
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Asesores Expertos
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Asesores Expertos
Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Trading Storm
Sidi Mamoune Moulay Ely
Asesores Expertos
Trading Storm EA v3.01 es un sistema profesional de trading grid para MetaTrader 5 que combina el análisis adaptativo del mercado con una completa protección contra el riesgo. A diferencia de los EA de cuadrícula tradicionales con parámetros fijos, Trading Storm se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado en tiempo real. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Sistema dinámico Take Profit - Se adapta a la volatilidad en tiempo real utilizando el análisis ATR - Se ajusta en función de la tensió
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Asesores Expertos
Grid trading Strategy Una estrategia muy segura y rentable basada en dividir el gráfico en cuadrículas horizontales y en base a la dirección del mercado (alcista/bajista) abrir comprar o vender cuando el precio toque cada línea de la cuadrícula. La distancia de la cuadrícula se calculará en base al porcentaje del precio. De esta manera este EA puede ser utilizado para cualquier tipo de mercado. operar una lista de pares dados al mismo tiempo en una sola cuenta y aplicar la regla de gestión de r
Stochastic Scalping GOLD Pro
Andika Tri Saputra
Asesores Expertos
Este EA fue diseñado por profesionales experimentados que comprenden profundamente las características de XAUUSD. Este EA puede funcionar bien en los plazos M1, M5, M15, M30 y H1. Cuanto más estrecho sea el marco de tiempo elegido, menor será el nivel de toma de ganancias que podrá ajustar y viceversa. El tamaño de lote estándar está establecido en 0,01, pero puedes cambiarlo según tus gustos. El nivel de toma de ganancias se determina en dinero, mientras que el nivel de límite de pérdidas se de
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación para el EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
MACD Trader MT5
Konstantin Nikitin
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto multidivisa totalmente automatizado con un número ilimitado de pares de divisas que utiliza indicadores MACD y Envelopes . Puede especificar cómo el EA debe trabajar con cada par de divisas. Puede añadir órdenes manualmente. La versión gratuita está disponible aquí . Parámetros Común TradeObjectsDelete : borra objetos de negociación. OrderPanel : muestra el panel de apertura de órdenes. TradeToBalance : balance objetivo para detener la negociación. Este parámetro s
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Asesores Expertos
Esto no es una cuadrícula, martingala o apuesta. QuantReaper Mean Reversion aplica la estadística pura y la lógica disciplinada para explotar las ineficiencias del mercado. Identifica las condiciones de precios estirados, cuantifica la volatilidad, y revierte las operaciones hacia el equilibrio con riesgo definido y sin promediar hacia abajo. Cada decisión es sistemática - sin aleatoriedad, sin emoción. QuantReaper Mean Reversion EA es un Asesor Experto limpio y basado en datos para gráficos H1
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Grid ATR Bands Bounce EA Aviso Importante: Este Asesor Experto se proporciona en su configuración base y requiere optimización para sus preferencias específicas de negociación y las condiciones del mercado. El EA sirve como marco para el desarrollo de su estrategia de negociación personal. Descripción: El EA de Rebote de Bandas ATR de Cuadrícula combina el análisis técnico con la metodología de trading de cuadrícula para identificar y capitalizar los rebotes de precios desde niveles dinámicos de
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
TSageHuz Gold
Nguyen Trung Khiem
Asesores Expertos
Nota Importante: "Este EA está diseñado para el Oro ya que nuestras pruebas se centraron principalmente en el Oro. Puede utilizarlo en otros símbolos de divisas, pero tendrá que encontrar la configuración adecuada para ellos. Puede que no funcione eficazmente en índices u otras materias primas". Ningún Asesor Experto (EA) puede garantizar ganancias consistentes a largo plazo. Sin embargo, "tSageHuz v10 - Scalper Trading EA for Gold" ha sido rigurosamente backtested desde el 1 de enero de 2024 ha
Stoploss hunter
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Asesores Expertos
Smart Money Concepts es un nuevo método de comercio fue desarrollado a partir de la tradicional estrategia de oferta y demanda después de la eliminación de mercado débil condicional. SMC también puede apoyar al comercio con la tradicional oferta y demanda creado buena estrategia para entender el movimiento total del mercado. ¡ 6 copias de 10 se quedan en $100! Próximo precio --> $100 Nuestra estrategia robot de comercio es sólo la caza stoploss y el comercio 1 o 2 de comercio en un día y hemos
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Asesores Expertos
Visión general Smart Gold Digger es un Asesor Experto de precisión para XAUUSD que capitaliza las configuraciones de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de niveles de sobreventa/sobrecompra del RSI y potentes formaciones de velas Pin Bar con un algoritmo avanzado . Diseñado para los comerciantes modernos, que equilibra la precisión, velocidad y seguridad - por lo que es ideal para scalping, oscilaciones cortas, y el cumplimiento de la firma prop. Características princip
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Asesores Expertos
¡Oferta de fin de verano – Por tiempo limitado! Se aplica un modelo de precios escalonados: cada quinta compra aumenta el precio en 50 dólares. Con cada nuevo comprador, el siguiente nivel de precio se acerca más, lo que hace que tu entrada sea más cara. Asegura SGear al precio actual antes de que se active el siguiente aumento de precio. Esta oferta es limitada, tanto en tiempo como en cantidad. Después de eso, se aplicará el precio de mercado regular. SGear – Lógica de tendencia clara, no pro
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Otros productos de este autor
Daily Candle Scalper
Salvatore Caligiuri
4.5 (4)
Asesores Expertos
PROMO  - Solo para los próximos 3 compradores, ¡elige un experto gratis! ¡NO SE REQUIERE RESEÑA DE 5 ESTRELLAS PARA EL REGALO! 1 -  PORTFOLIO EVOLUTION asesor experto 2 - DYNAMIC PORTFOLIO asesor experto 3 - ALGOFUSION FX asesor experto INFORMACIÓN DEL BACKTEST: Debido al gran número de operaciones y a la complejidad del algoritmo, el backtest puede ser lento al iniciar, deja que el tester descargue datos del servidor del broker y comenzará Para hacer backtest correctamente, usa la configur
Dynamic Portfolio
Salvatore Caligiuri
5 (1)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN  - Solo para los próximos 3 compradores, un asesor experto gratis -  PORTFOLIO EVOLUTION   ¡asesor experto!   ¡NO SE SOLICITA RESEÑA DE 5 ESTRELLAS PARA EL REGALO! ANTES QUE NADA: Antes de comprar, es importante comprender que las pruebas retrospectivas y los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El trading es una actividad de alto riesgo y debe ser plenamente consciente de los riesgos antes de invertir su dinero. Utilizar este asesor experto conlleva un nivel de ries
Pull It Back
Salvatore Caligiuri
Indicadores
PULL IT BACK es un sistema de trading revolucionario y una estrategia completa con un algoritmo avanzado desarrollado para detectar la dirección de la tendencia después de un PULLBACK , un RETROCESO o un BOUNCE DE NIVEL CLAVE . El objetivo de este indicador es obtener el mayor número de pips posible de la tendencia del mercado. Siguiendo estrictamente las reglas de la estrategia, puede convertirse en un mejor operador y tener más entradas de seguridad en el mercado. Las mejores características d
Extreme EA MT4
Salvatore Caligiuri
5 (1)
Asesores Expertos
PERIODO PROMOCIONAL 5 COPIAS PRECIO ESPECIAL PROXIMO PRECIO: 400,00 COPIAS DISPONIBLES: 2 EXTREME EA es un EA profesional construido sobre los comportamientos del par EURUSD en el mercado FOREX. Totalmente automatizado con el AUTO TRADE MODE y totalmente personalizable con el sistema DOUBLE MONEY MANAGEMENT . El AUTO TRADE MODE utilizará los mejores parámetros, sólo necesita activar la estrategia desde el menú y elegir su nivel de riesgo. NECESARIO : ACTIVAR LA ESTRATEGIA DESDE AJUSTES EXP
Royal Entry
Salvatore Caligiuri
5 (1)
Asesores Expertos
PERIODO DE PROMOCIÓN Precio actual: para sólo 5 compradores - Precio siguiente: 450,00$ - Precio final: 1000,00$. Ejemplares restantes a precio especial: 2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Royal Entry es el Expert Advisot perfecto para añadir a su cartera. Un uso muy simple detrás de un Algoritmo altamente sofisticado que intentará colocar la entrada perfecta en el mercado. No es complicado de configurar, no necesita archivos de configuración, sólo tiene que establecer el nivel de riesgo por operación
Pull It Back MT5
Salvatore Caligiuri
Indicadores
¡¡¡PERIODO PROMOCIONAL - SOLO QUEDAN 2 COPIAS DE LOS 10 PRIMEROS COMPRADORES AL PRECIO DE 300,00$!!! COMPRUEBE LAS CAPTURAS DE PANTALLA Y LOS COMENTARIOS PARA VER LAS REGLAS DE NUESTRA ESTRATEGIA Y LAS SEÑALES DE OPERACIONES EN VIVO PULL IT BACK es un sistema de trading revolucionario y una estrategia completa con un algoritmo avanzado desarrollado para detectar la dirección de la tendencia después de un PULLBACK , un RETROCESO o un BOUNCE DE NIVEL CLAVE . El objetivo de este indicador es obten
Portfolio Evolution
Salvatore Caligiuri
Asesores Expertos
PROMO - Sólo para los próximos 3 compradores, un experto gratis - DYNAMIC PORTFOLIO expert advisor ! NO SE PIDE UNA OPINIÓN DE 5 ESTRELLAS PARA EL REGALO! RESULTADOS EN VIVO: haga clic aquí Portfolio EVOLUTION representa un concepto de Asesor Experto de vanguardia que utiliza una gama de estrategias a través de múltiples pares de divisas. Puede ser operado en modo MULTICURRENCIAS o en modo PAR ÚNICO , creando una amplia cartera multi-estrategia diseñada para obtener beneficios seguros y con
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Asesores Expertos
AlgoFusion FX es un Asesor Experto (EA) avanzado, diseñado para traders que buscan un enfoque sólido, diversificado y multi-estrategia en el trading algorítmico. Creado para una gestión de riesgos excepcional, adaptabilidad al mercado y optimización del rendimiento, este EA integra modelos cuantitativos sofisticados y algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la rentabilidad en entornos de mercado en constante cambio. Ya seas un trader institucional o un inversor individual, AlgoFusion F
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario