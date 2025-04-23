SMC Sessions MT5

5

O Indicador SMC Sessions é uma ferramenta de precisão desenvolvida para traders de Smart Money que se baseiam em conceitos de TIC, busca por liquidez e estratégias baseadas em sessão . Ele mapeia perfeitamente as zonas críticas de negociação baseadas em sessão, utilizando os conceitos mais comprovados e populares utilizados por traders de nível institucional. Este indicador de sessão completo sobrepõe seu gráfico com as estratégias de intervalo mais eficazes e de alta probabilidade, incluindo: ICT Asian Range, London Breakout, New York Range, ICT London Open Killzone, ICT New York Open Killzone, Opening Range Breakouts (ORB) (abrangendo Londres, Nova York e Tóquio ) e o poderoso Midnight Opening Range . Ele também destaca as principais sessões de negociação Forex, incluindo Sydney, Tóquio, Londres e Nova York . Cada intervalo é desenhado com a máxima precisão utilizando a metodologia TimeBox, ajudando a identificar FVGs (Fair Value Gaps) importantes, varreduras de intervalo, máximas/mínimas de sessão e potenciais zonas de manipulação de formadores de mercado . Projetado para traders SMC experientes, este indicador é altamente personalizável para se alinhar ao horário do servidor de qualquer corretora, permitindo uma execução precisa em qualquer gráfico ou período.


Estratégia de Faixa Asiática de ICT: A Faixa Asiática de ICT é uma estratégia fundamental dentro das estruturas de Smart Money e ICT. Ela identifica zonas de acumulação e consolidação entre 23:00 e 04:00 GMT , frequentemente criando armadilhas de liquidez e permitindo que os traders antecipem as expansões das sessões de Londres ou Nova York . Esta ferramenta representa visualmente a caixa da sessão e as áreas de varredura de alta/baixa, fornecendo confirmação visual de rejeições de preço ou corridas de liquidez. Essas zonas frequentemente atuam como ímãs de liquidez, preparando configurações para confirmação de viés diário e entradas em killzone .


Estratégia de Rompimento de Londres: O Rompimento de Londres é um dos métodos de entrada mais populares no varejo e em instituições. A sessão, que ocorre das 00:00 às 07:00 GMT , captura movimentos voláteis impulsionados pelo fluxo de liquidez do mercado aberto de Londres . O indicador traça sinais de rompimento e caixas de sessão, permitindo que os traders identifiquem falsos rompimentos, stop hunts ou intenções reais de market maker . Os símbolos de rompimento ajudam a confirmar padrões de continuação de alta ou baixa , ideais para traders de rompimento e armadilhas focados em configurações pré-NY .


Estratégia de Faixa de Nova York: A Faixa de Nova York é fundamental para identificar entradas de retração ou configurações de reversão após grandes sessões como a de Londres. Cobrindo as 12h às 14h GMT , esta sessão sobrepõe a mudança na estrutura do mercado em torno da abertura de NY e se sobrepõe à de Londres. A ferramenta traça as máximas e mínimas desta faixa e auxilia na detecção de formações de FVG, varreduras de liquidez e padrões de acumulação de formadores de mercado . Perfeita para quem opera configurações de reversão, rompimentos de sessão tardia ou sessões de ICT PM .


ICT London Open Killzone: Esta zona, entre 6h e 8h GMT , frequentemente precede ataques de liquidez de alta probabilidade . Ela destaca a lógica Killzone ensinada em mentorias da ICT. Os traders podem observar se o preço ultrapassa a máxima/mínima asiática e retorna às zonas premium/desconto , confirmando os modelos de entrada . O indicador marca automaticamente o intervalo e registra se as máximas/mínimas são ultrapassadas usando marcadores simbólicos claros.


Zona de Abertura do ICT New York: das 11h às 14h GMT , esta sessão reflete as mudanças de volume institucional durante a abertura de NY. Ela se alinha com o viés do período macro , apoiando entradas baseadas em ataques de liquidez, FVGs e varreduras de intervalo . Os traders usam esta zona de abate para construir negociações em torno de comunicados de notícias, aberturas de mercado e deslocamentos impulsionados pelo volume .


Rompimento de Abertura de Londres (ORB): Operando das 7h às 8h GMT , o ORB de Londres mapeia os principais rompimentos de intervalo para traders intradiários. Ele define as âncoras máximas e mínimas da hora após a abertura de Londres, permitindo a identificação de volume preso, continuação do rompimento ou movimentos falsos . Especialmente útil para traders que utilizam clusters de volume, fluxo de ordens ou ferramentas de expansão de intervalo .


Rompimento da Abertura de Nova York (ORB): Este intervalo , das 13h às 14h GMT, captura movimentos de rompimento da abertura do mercado de Nova York. Ideal para identificar mudanças iniciais de equilíbrio, falsos rompimentos e corridas de liquidez antes do fechamento de Londres . O indicador rastreia reações de intervalo, ideal para combinar com blocos de rompimento de ICT, blocos de ordens e zonas de reversão de smart money .

Rompimento da Abertura de Tóquio (ORB): Das 00:00 à 01:00 GMT , o ORB de Tóquio auxilia na detecção de acúmulo de liquidez durante a noite . Frequentemente ignorada, esta sessão ajuda a identificar armadilhas de liquidez impulsionadas pela Ásia , que posteriormente alimentam os movimentos de Londres e Nova York. É útil para traders que monitoram o fluxo global da sessão, buscando varreduras de suporte/resistência induzidas pela Ásia .

Faixa de Abertura à Meia-Noite (OR à Meia-Noite): A OR à Meia-Noite, das 00:00 à 01:00 GMT, marca o início do dia de negociação , servindo como uma âncora fundamental para a determinação do viés diário . É comumente usada por traders de SMC para definir a faixa inicial do formador de mercado para o dia. Esta caixa, combinada com a lógica de varredura de liquidez e as zonas de FVG , ajuda a mapear possíveis configurações de cruzamento entre a Ásia e Londres .


Além das estratégias baseadas em intervalos, o indicador mapeia as principais sessões de negociação forex: Sydney, Tóquio, Londres e Nova York , usando cores e estilos totalmente personalizáveis. Essas caixas permitem que os traders alinhem visualmente a ação do preço com os ciclos de fluxo de ordens institucionais e vejam onde o preço se acumula, se manipula ou se expande dentro de janelas de tempo importantes.

O indicador inclui plotagem de gaps de FVG , exibindo desequilíbrios de alta e baixa com detecção precisa baseada na lógica de preenchimento de gaps de 66,66%. Os usuários podem rastrear gaps não preenchidos, tamanhos de gaps em pips e usar essa confluência com rompimentos de intervalo ou varreduras de liquidez para configurações poderosas. Os FVGs são destacados com cores exclusivas e incluem alertas personalizáveis quando o preço entra nessas áreas.

Cada sessão possui um alerta opcional de varredura de liquidez que notifica o trader quando as máximas ou mínimas da sessão são ultrapassadas, uma meta típica do Smart Money . Os alertas podem ser habilitados para dispositivos móveis, e-mail e pop-up , mantendo os traders informados sobre violações de intervalos de formação de mercado ou eventos de expansão de sessão , mesmo quando estiverem longe dos gráficos.

Todas as configurações de tempo são integradas à lógica de tempo do servidor, garantindo um alinhamento preciso em qualquer corretora ou plataforma. Desde os horários de início e término da sessão, esquemas de cores, configurações de fonte, estilos de linha e rótulos, o indicador é totalmente personalizável para se adequar ao seu fluxo de trabalho de negociação. O método de desenho suporta estilos de caixas preenchidas e contornadas, oferecendo controle total sobre a estética do gráfico.

Seja operando reversões de Londres, armadilhas de liquidez asiáticas ou expansões de FVG em Nova York, o Indicador SMC Sessions foi projetado para fornecer insights de mercado de nível institucional , totalmente alinhados aos conceitos de Smart Money, à teoria de manipulação de formadores de mercado e às estratégias de negociação de TIC . De scalpers a swing traders, esta ferramenta preenche a lacuna entre a ação bruta do preço e o planejamento estruturado baseado em sessão, fornecendo a clareza necessária para identificar pontos-chave de virada do mercado, zonas de liquidez presas e reações impulsionadas pelo fluxo de ordens com confiança.

Melhorias futuras: Atualizações futuras estão planejadas para incluir o desenho automático dos níveis de Quebra de Estrutura (BOS) e Bloco de Ordens (OB) . Essas adições visam auxiliar os usuários a identificar as principais áreas de interesse no gráfico com base em conceitos de estrutura de mercado comumente utilizados.

Comentários 1
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.05.26 11:33 
 

good indicator

Produtos recomendados
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O nível Premium é um indicador único com mais de 80% de precisão nas previsões corretas! Este indicador foi testado pelos melhores Especialistas em Negociação por mais de dois meses! O indicador do autor você não encontrará em nenhum outro lugar! A partir das imagens você pode ver por si mesmo a precisão desta ferramenta! 1 é ótimo para negociar opções binárias com um tempo de expiração de 1 vela. 2 funciona em todos os pares de moedas, ações, commodities, criptomoedas Instruções: Assim
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitários
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – Captura Precisa de Tendência para MT5 Surfeie as ondas do mercado com o Moving Average Surfer, criado para traders que exigem precisão, eficiência e gestão de risco automatizada. O EA combina médias móveis rápidas e lentas com filtros avançados para identificar operações de alta probabilidade. Principais recursos: Análise dupla de médias móveis Filtro RSI integrado Gestão dinâmica de risco Controle flexível de direção (compra/venda/ambos) Stops e alvos baseados em ATR Sup
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicadores
O indicador mostra padrões harmônicos no gráfico   sem repintar   com o mínimo de atraso possível. A busca por topos de indicadores é baseada no princípio de onda de análise de preços. As configurações avançadas permitem que você escolha parâmetros para seu estilo de negociação. Na abertura de uma vela (barra), quando um novo padrão é formado, uma seta da direção provável do movimento do preço é fixada, a qual permanece inalterada. O indicador reconhece os seguintes padrões e suas variedades: AB
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicadores
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
A tendência é sua amiga! Veja a cor do indicador e faça suas operações nessa direção. Ele não repinta. Ou seja, depois que cada candle se fecha, a cor dele é definitiva e não irá se alterar. Você pode focar em movimentos mais curtos e rápidos ou tendências mais longas, basta testar o que melhor se encaixa no seu operacional de acordo com o ativo e tempo gráfico usado. Altere o parâmetro de entrada "Length" e o indicador irá se adaptar automaticamente (quanto maior ele for, maior a tendência an
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitários
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
O indicador DYJ BoS identifica e marca automaticamente os principais elementos das alterações na estrutura do mercado, incluindo: Ruptura da Estrutura (BoS): ocorre quando o preço faz um grande movimento, rompendo o ponto anterior da estrutura. Marca possíveis linhas de tendência de alta e de baixa (UP e DN, ou seja, novos máximos e novos mínimos consecutivos) e, quando o preço rompe essas linhas, marca-as com setas vermelhas (de baixa) e verdes (de alta) . Um BoS ocorre normalmente quando o
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Indicadores
Quantum Channel Pro é uma ferramenta revolucionária de análise de volatilidade multicanal, projetada para identificar tendências, pontos de reversão e ruído do mercado. Com base em canais de desvio padrão adaptativos, ele plota três níveis (interno, médio e externo) para ajudar traders a tomar decisões mais precisas. Principais recursos: Três canais inteligentes (1σ, 2σ, 3σ) Estatísticas de probabilidade em tempo real Filtragem adaptativa de ruído Compatível com todos os timeframes Sinais: Conti
Supply and Demand MTFs
Mohammed Zakana Al Mallouk
Indicadores
Overview Supply & Demand (MTF) v1.00 is a MetaTrader 5 indicator that automatically identifies and draws key supply and demand zones from up to three timeframes on your current chart. Supply zones mark areas where selling pressure was strong; demand zones mark areas where buying pressure was strong. Features Multi-timeframe detection Scan the current chart plus two higher timeframes for zones. Candle-strength filter Require a configurable number of strong candles to confirm each zone. Adjust
FREE
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicadores
MSnR Lines é um indicador personalizado projetado para exibir níveis de suporte e resistência em um gráfico. Esses níveis são baseados na teoria de Suporte e Resistência da Malásia, que define os níveis não como áreas, mas como níveis de preço específicos derivados de picos e vales de gráficos de linha. Recursos: Três tipos de níveis: A-Level, V-Level e Nível de lacuna. Indicação de frescor para níveis: Os níveis frescos são mais significativos do que os níveis não frescos. Cor e estilo personal
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
Versão gratuita do ProEngulfing é o QualifiedEngulfing, com limitação de um sinal por dia e menos funcionalidades. Junte-se ao canal Koala Trading Solution na comunidade mql5 para saber as últimas novidades sobre todos os produtos Koala. Link de adesão: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution A versão MT4 deste produto já está disponível para download no link abaixo: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Apresentando o ProEngulfing – Seu indicador profissional
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   é um indicador de setas inteligente e fácil de usar, projetado para fornecer sinais de negociação precisos. Ele utiliza simulações de trades com dados históricos para identificar automaticamente os níveis de compra e venda de RSI mais eficazes para cada instrumento e período gráfico. Este indicador pode ser usado como um sistema de negociação independente ou como parte da sua estratégia atual. É especialmente útil para traders de curto prazo. Diferente dos níveis fixos tradi
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicadores
Let us introduce the Heikin Ashi RSI Oscillator! This indicator combines the concepts of Heikin Ashi candles with the RSI (Relative Strength Index) to produce an oscillator-like format that can be used to filter out some of the noise associated with standard RSI readings. This provides traders with a smoother representation of market conditions. Here are some articles to read more about the RSI and Heikin Ashi candles: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp https://www.investopedia.com/ter
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicadores
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Sobre o Indicador Este indicador é baseado em simulações de Monte Carlo nos preços de fechamento de um instrumento financeiro. Por definição, Monte Carlo é uma técnica estatística usada para modelar a probabilidade de diferentes resultados em um processo que envolve números aleatórios com base em resultados previamente observados. Como Funciona? Este indicador gera múltiplos cenários de preços para um ativo, modelando variações de preços aleatórias ao longo do tempo com base em dados históricos
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indicadores
Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
FREE
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este painel mostra os últimos   padrões harmónicos   disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente /   versão MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol :   aparecem os símbolos seleccionados Trend :   de alta ou de baixa Pattern :   tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry :   preço de entrada SL:   preço de paragem de perda TP1:   preço do 1º take profit TP2:   preço
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indicadores
O   Matrix Arrow Indicator MT5   é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe   100% sem repintura   que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos:   forex ,   commodities ,   criptomoedas ,   índices ,   ações .  O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indicadores
O indicador KT Momentum Arrows é baseado em uma quebra momentânea que é calculada usando a variação das bandas e a volatilidade emergente em determinada direção. Um sinal de compra é gerado quando o preço fecha acima da banda superior, e um sinal de venda é gerado quando o preço fecha abaixo da banda inferior. Um coeficiente de magnitude é utilizado como parâmetro de entrada, influenciando tanto a variação das bandas quanto a medição da volatilidade. O valor desse coeficiente deve ser escolhido
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Como funciona e como usá-lo ### Como funciona O indicador "AtBot" para a plataforma MT5 gera sinais de compra e venda usando uma combinação de ferramentas de análise técnica. Ele integra a Média Móvel Simples (SMA), a Média Móvel Exponencial (EMA) e o índice de Faixa Verdadeira Média (ATR) para identificar oportunidades de negociação. Além disso, pode utilizar velas Heikin Ashi para melhorar a precisão dos sinais. Deixe uma avaliação após a compra e receba um presente especial. ### Princ
Mais do autor
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
Indicadores
O       Candle Power Pro       é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para decodificar       pressão de volume real, desequilíbrios de dados de ticks e dinâmica de fluxo de ordens institucionais       medindo o       batalha entre carrapatos de touro e carrapatos de urso       em tempo real. Este indicador transforma dados brutos       dados de volume em insights acionáveis   , ajudando os comerciantes a identificar       Movimentos de dinheiro inteligente, busca por liquidez e ps
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
O   Indicador Killzone do Aberto de Nova York da ICT   foi desenvolvido para traders que seguem   os Conceitos de Smart Money (SMC)   ,   modelos de negociação da ICT   e   estratégias baseadas em liquidez   no   mercado Forex   . Esta ferramenta marca o   Killzone do Aberto de Nova York   , que ocorre   das 11h às 14h GMT   , um horário crítico em que o volume institucional frequentemente leva a grandes movimentações. O indicador destaca   faixas de sessão   ,   faixas de formadores de mercado
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
4.5 (4)
Indicadores
O   Indicador de Rupturas de Faixas de Abertura   é uma ferramenta de negociação baseada em sessão, desenvolvida para traders que seguem conceitos institucionais de negociação, como   ICT (Inner Circle Trader), Conceitos de Smart Money (SMC)   e estratégias baseadas em   volume   ou   fluxo de ordens   . Este indicador traça faixas de abertura essenciais para a sessão, permitindo que os traders identifiquem potenciais   varreduras de liquidez, zonas de rompimento, falsos rompimentos   e   níveis
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Experts
O   Fibo Scalper Pro Expert Advisor   é uma ferramenta poderosa projetada para automatizar as populares   estratégias de negociação de Fibonacci   . Ele simplifica o processo de negociação desenhando e ajustando automaticamente os níveis de Fibonacci no gráfico. Esse recurso oferece conveniência e precisão para os traders que utilizam retrações e extensões de Fibonacci em suas análises. Uma das principais características do Fibo Scalper Pro é sua facilidade de personalização. Ele permite que o
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
Experts
O   Breakout Robot EA   é uma ferramenta de negociação especializada, projetada para automatizar   rompimentos baseados em sessões temporais   . O EA opera desenhando uma caixa de intervalo de preço e linhas de máxima/mínima de acordo com os parâmetros de tempo de entrada especificados. Quando o preço rompe acima da máxima ou abaixo da mínima desse intervalo definido, o EA executa negociações automaticamente. A funcionalidade principal do sistema concentra-se no   rompimento do EUR/JPY   entre 2
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
O       Indicador de Alcance Asiático de TIC       é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar os traders a identificar as principais estruturas de mercado e zonas de liquidez com base na Estratégia de Negociação de Faixa Asiática de ICT. Ela marca os níveis de preço mais altos e mais baixos da sessão asiática (das 19h à meia-noite, horário de Nova York) e fornece insights críticos sobre os movimentos do mercado para as sessões de negociação seguintes. Este indicador melhora a precisão da ne
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
O   Indicador de Estratégia de Rompimento da Sessão de Londres   foi desenvolvido para traders que seguem os conceitos   ICT (Inner Circle Trader)   e   Smart Money Concepts (SMC)   , com foco em   buscas por liquidez baseadas em sessões, killzones   e   comportamento do formador de mercado   durante a sessão de Londres. Esta ferramenta captura os níveis de preço mais altos e mais baixos entre   00:00   e   07:00 GMT   , comumente identificados como   London Killzone   ou   intervalo do formado
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
O indicador   de Candles de Múltiplos Períodos   é uma poderosa ferramenta de visualização projetada para ajudar os traders a alinhar suas análises de períodos menores com a estrutura de períodos maiores. Ao plotar candles de um período maior selecionado (H1, H4, D1, etc.) diretamente no seu gráfico atual, este indicador oferece uma perspectiva mais clara da narrativa geral do mercado sem precisar alternar entre os gráficos. Quem precisa deste indicador? Esta ferramenta é ideal para: Conceito
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
O   Indicador de Faixa de Nova York   é uma ferramenta de análise baseada em sessão, desenvolvida para traders que aplicam os conceitos   de ICT (Inner Circle Trader)   , negociação Smart Money   e   métodos institucionais de ação de preço   . Projetado especificamente para a sessão de Nova York, este indicador captura a faixa de preço entre   12h   e   14h GMT   , um período crítico que se sobrepõe ao   Fechamento de Londres   e à   Abertura de Nova York   . Ele identifica   as máximas e mínima
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicadores
O   Exit Area Ultimate   é um indicador técnico projetado para aprimorar as decisões de negociação, indicando os níveis diários   Average True Range (ATR)   e   Average Daily Rate (ADR)   no gráfico. Ao entender esses níveis, os traders podem avaliar facilmente o movimento médio de um ativo ao longo do dia. Este indicador versátil serve a múltiplos propósitos para os day traders, auxiliando na colocação de pedidos, identificando tendências intradiárias, definindo níveis de trailing stop loss e e
FVG Zone Indicator MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
O       Indicador de Zona FVG MT5       é uma ferramenta poderosa projetada para identificar Lacunas de Valor Justo (FVG) no mercado, destacando desequilíbrios de preço entre valor justo e preço de mercado. Essa identificação precisa de lacunas permite que os traders identifiquem potenciais pontos de entrada e saída do mercado, aumentando significativamente sua capacidade de tomar decisões comerciais informadas. Com sua interface intuitiva e amigável, o Indicador de Zona FVG escaneia automaticam
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicadores
O indicador   Candle GAP   é uma ferramenta essencial para os traders que utilizam   Gap Trading Strategies   , pois identifica automaticamente os gaps das velas para cada dia da semana. Uma lacuna refere-se a uma diferença de nível de preço entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Este indicador reconhece quatro tipos de padrões de gap: Comum, Breakaway, Continuação e Exaustão. Ao incorporar este indicador em qualquer gráfico, os traders podem validar seus sinais e aprimorar s
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicadores
Extract Candle Power   é um indicador extrator de volume em tempo real que fornece informações valiosas sobre o comportamento de vendedores e compradores durante cada vela. Ao analisar os dados de volume, os traders podem tomar decisões mais informadas sobre as tendências do mercado e possíveis reversões, superando as capacidades dos indicadores tradicionais de média móvel. Esta poderosa ferramenta permite extrair e analisar o volume dos vendedores e compradores da vela atual, bem como compará-l
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Indicadores
O indicador   Three MA Alert   é uma ferramenta essencial para os traders que confiam na   Estratégia de Crossover de Médias Móveis   . Ele simplifica sua vida de negociação enviando notificações para seu dispositivo móvel, e-mail e exibindo alertas pop-up com som sempre que houver um cruzamento de três médias móveis. Ao seguir esta técnica amplamente utilizada, você pode garantir que está sempre do lado certo da tendência e evitar negociar contra a direção predominante do mercado. Com o indicad
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicadores
Apresentando   o Sr. Fibonacci   , um indicador incrível projetado para simplificar o processo de desenhar e ajustar os níveis de Fibonacci em seu gráfico. Este indicador oferece opções excepcionais de personalização para traders profissionais, permitindo que eles desenhem qualquer nível de Fibonacci com precisão. Além disso, ele fornece notificações móveis, alertas por e-mail e alertas pop-up quando o preço entra nos níveis de Fibonacci, garantindo que você nunca perca oportunidades de negociaç
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicadores
O   Two MA Crossover   é um poderoso sistema de notificação projetado especificamente para traders que dependem da   Estratégia de Crossover de Média Móvel   . Este indicador totalmente automatizado serve como um sistema de alerta abrangente, garantindo que você nunca perca um evento comercial crucial. Ele envia notificações para seu dispositivo móvel, e-mail e exibe alertas pop-up com som em seu computador, tudo quando detecta um cruzamento de média móvel com base em seus parâmetros preferidos.
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicadores
O indicador técnico   Pivot Bro   é uma ferramenta poderosa projetada para identificar áreas de retração usando os níveis   Pivot, Fibonacci, ATR   e   ADR   . Ele vai além disso, também reconhecendo   padrões de velas   de reversão baseados em ação de preço. Além disso, o   medidor de moeda   é um companheiro valioso para avaliar a verdadeira força das principais moedas. Ao analisar 28 pares de moedas e exibir sua força no gráfico com mudanças de cores, permite que os traders tomem decisões inf
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Indicadores
Este indicador técnico identifica e analisa automaticamente a ação do preço usando uma variedade de   padrões de velas de reversão   no gráfico. Ele desenha convenientemente sinais de seta junto com os nomes dos padrões correspondentes, facilitando a identificação dos padrões de velas de reversão mais recentes. Com este indicador, você pode identificar e comparar rapidamente a análise do gráfico com padrões de velas previamente identificados. O indicador inclui uma variedade de padrões de velas
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Indicadores
O indicador   Reversal Alert Pro   é uma ferramenta poderosa projetada para detectar automaticamente áreas de reversão no mercado. Oferece notificações convenientes enviadas diretamente para o seu dispositivo móvel e exibe alertas pop-up com som. Ao incorporar este indicador em sua estratégia de negociação, você pode filtrar efetivamente as posições de negociação. Além disso, o indicador oferece a opção de utilizar indicadores CCI, RSI e estocástico para refinar ainda mais os sinais gerados, aum
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Indicadores
O indicador técnico   Currency Strength 7   é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar os traders a avaliar a força das sete moedas mais populares. Ao analisar a força do AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF e CAD, este indicador fornece informações valiosas sobre a dinâmica da moeda. Ele representa a força da moeda no gráfico usando linhas, permitindo que os traders avaliem rapidamente a força relativa de diferentes moedas. Uma das características de destaque deste indicador é sua capacidade de de
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Experts
O   BullsBears Action Expert Advisor   é uma solução de negociação avançada projetada para traders que dependem de análise de mercado baseada em volume. Utilizando dados de volume do Bulls and Bears, este EA identifica automaticamente oportunidades de negociação em potencial com base na força do mercado e executa ordens de Compra ou Venda de acordo com parâmetros definidos pelo usuário. Ele é totalmente personalizável, permitindo que os traders ajustem suas estratégias com vários filtros, opçõe
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Experts
O   Crossover Action Expert Advisor   é uma ferramenta avançada projetada para automatizar uma das estratégias de negociação mais populares, a M   oving Average Crossover Strategy   . Com sua interface intuitiva e recursos poderosos, este consultor especialista elimina a complexidade da negociação manual e executa negociações automaticamente com base em cruzamentos de médias móveis. Uma das principais características deste consultor especialista é seu sistema de gerenciamento de risco adequado,
CCI Action
Thushara Dissanayake
Experts
O   CCI Action Expert Advisor   é uma ferramenta poderosa projetada para automatizar a   estratégia CCI (Commodity Channel Index)   , permitindo que os traders capitalizem os toques de nível CCI. Com suas configurações fáceis de usar e sistema de gerenciamento de risco robusto, este EA oferece uma solução confiável e eficiente para traders que buscam incorporar o indicador CCI em sua abordagem de negociação. Uma das principais características deste Expert Advisor é seu sistema de gerenciamento d
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Experts
O News Robo Expert Advisor é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar os comerciantes de notícias a abrir ordens pendentes com stop loss oculto durante os comunicados de imprensa. Ele oferece vários recursos que aprimoram sua experiência de negociação e protegem seus negócios. Uma das principais características do News Robo é o stop loss oculto, ideal para traders de notícias que preferem ocultar seu stop loss dos corretores formadores de mercado. O stop loss é revelado automaticamente assi
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Experts
O   RSI Action Expert Advisor   é uma ferramenta poderosa que automatiza estratégias populares   de RSI (Índice de Força Relativa)   , permitindo uma negociação eficiente e precisa. Ao utilizar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, este EA identifica pontos de entrada ideais para ordens de compra e venda. Ele também oferece várias opções de filtragem de sinal para aumentar a precisão da negociação, incluindo pontos de reversão do RSI, ordens pendentes, identificação de tendências principais e s
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Utilitários
Apresentando o   TPSL Driver Utility   , uma ferramenta poderosa projetada para aprimorar sua experiência de negociação automatizando o gerenciamento de Stop Loss e Take Profit. Este utilitário atende a todos os comerciantes que desejam gerenciamento de pedidos contínuo e técnicas avançadas de proteção de lucro. Com o TPSL Driver Utility, você tem a flexibilidade de escolher entre dois modos de gerenciamento de pedidos: Oculto e Visual. O modo Oculto permite ocultar os níveis Take Profit e Stop
Entry Point
Thushara Dissanayake
Indicadores
Apresentando o   Entry Point   , um poderoso indicador técnico projetado para fornecer notificações de compra/venda. Este indicador analisa 5 médias móveis, CCI, RSI, Estocástico, Bill Williams e indicadores de volume em 3 intervalos de tempo diferentes para gerar sinais precisos. Ele oferece opções de personalização ilimitadas para traders profissionais, permitindo que eles personalizem o indicador com base em suas experiências e estratégias. O Entry Point envia sinais aos usuários por meio de
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
Indicadores
Apresentando o   Entry Point Dashboard Ultimate   , um poderoso indicador técnico projetado para fornecer notificações de compra/venda para 6 pares de moedas. Este indicador analisa 5 médias móveis, CCI, RSI, Estocástico, Bill Williams e indicadores de volume em 3 intervalos de tempo diferentes para gerar sinais precisos. Ele oferece opções de personalização ilimitadas para traders profissionais, permitindo que eles personalizem o indicador com base em suas experiências e estratégias. O Entry Po
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
Indicadores
Apresentando o indicador técnico   Fibo Channels Ultimate   , uma ferramenta poderosa projetada para revolucionar sua estratégia de negociação Fibonacci. Com sua funcionalidade avançada, este indicador desenha automaticamente todos os canais anteriores de Fibonacci em seu gráfico, economizando tempo e esforço. O que diferencia o Fibo Channels Ultimate são seus recursos excepcionais de personalização, permitindo que os traders profissionais desenhem qualquer nível de Fibonacci que desejarem. Esse
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
Experts
O   Crossover Tactics Ultimate Expert Advisor   é uma ferramenta poderosa projetada para automatizar   estratégias populares de cruzamento de média móvel   . Ele se destaca na identificação de pontos de entrada ideais com base na interseção de três médias móveis, enquanto emprega técnicas avançadas de filtragem para aumentar a confiabilidade dos sinais. No entanto, o que diferencia este EA é seu sistema abrangente de gerenciamento de comércio, conhecido como algoritmo TPSL Driver Utility. Uma da
Filtro:
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.05.26 11:33 
 

good indicator

Responder ao comentário