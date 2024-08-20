FVG Analyzer — A ferramenta definitiva para detectar Gaps de Valor Justo (FVG)

FVG Analyzer é um indicador avançado desenvolvido especificamente para traders que utilizam estratégias baseadas em Fair Value Gaps (FVG). Ele detecta de forma inteligente as zonas de ineficiência do mercado, onde o preço tem alta probabilidade de retornar antes de continuar sua tendência.

Principais Funcionalidades:

Detecção automática de FVGs (bullish e bearish) com base na estrutura das velas.

Opções de visualização personalizáveis:

Somente FVGs bullish

Somente FVGs bearish

Ambos os tipos simultaneamente

Estilos visuais flexíveis:

Retângulos coloridos

Linha central

Retângulo + linha

Retângulo + linha + rótulo

Os FVGs são estendidos dinamicamente até que sejam totalmente preenchidos.

Altamente personalizável:

Cores, estilos, opacidade

Limite das áreas visíveis

Mostrar ou não os nomes dos FVGs

Otimizado para MT4, com desempenho rápido até em gráficos complexos.

Ideal para todos os estilos de trading

Se você é Scalper, Day Trader ou Swing Trader, o FVG Analyzer se adapta perfeitamente ao seu estilo. Funciona em todos os intervalos de tempo, desde M1 até mensal.

Por que usar o FVG Analyzer?

Com o FVG Analyzer, você aumenta sua precisão, agilidade e confiança em cada operação. Deixe para trás as entradas aleatórias e comece a operar com uma base sólida.

Pare de operar no escuro! Use o FVG Analyzer e aproveite a vantagem dos Gaps de Valor Justo.