FVG Analyzer
- Atualizado: 8 abril 2025
FVG Analyzer — A ferramenta definitiva para detectar Gaps de Valor Justo (FVG)
FVG Analyzer é um indicador avançado desenvolvido especificamente para traders que utilizam estratégias baseadas em Fair Value Gaps (FVG). Ele detecta de forma inteligente as zonas de ineficiência do mercado, onde o preço tem alta probabilidade de retornar antes de continuar sua tendência.
Principais Funcionalidades:
Detecção automática de FVGs (bullish e bearish) com base na estrutura das velas.
Opções de visualização personalizáveis:
Somente FVGs bullish
Somente FVGs bearish
Ambos os tipos simultaneamente
Estilos visuais flexíveis:
Retângulos coloridos
Linha central
Retângulo + linha
Retângulo + linha + rótulo
Os FVGs são estendidos dinamicamente até que sejam totalmente preenchidos.
Altamente personalizável:
Cores, estilos, opacidade
Limite das áreas visíveis
Mostrar ou não os nomes dos FVGs
Otimizado para MT4, com desempenho rápido até em gráficos complexos.
Ideal para todos os estilos de trading
Se você é Scalper, Day Trader ou Swing Trader, o FVG Analyzer se adapta perfeitamente ao seu estilo. Funciona em todos os intervalos de tempo, desde M1 até mensal.
Por que usar o FVG Analyzer?
Com o FVG Analyzer, você aumenta sua precisão, agilidade e confiança em cada operação. Deixe para trás as entradas aleatórias e comece a operar com uma base sólida.
The FVG Analyzer is a unique indicator with customizable features, including a mitigation line that allows setting fill percentages—a feature not commonly found in most MetaTrader FVG indicators, which typically only offer a "closed" mitigation method. While most TradeView SMC indicators offer mitigation methods like closed, wicked, or average, this one supports both average and wicked approaches. However, the lack of author support is a significant drawback. With some refinement, it could become one of the best FVG indicators available.