TradingSessionPipsVisualizer
- Indicadores
- Komi Eyram F Kahoho
- Versão: 2.0
- Atualizado: 8 abril 2025
- Ativações: 10
Antes de mergulhar nas funcionalidades deste indicador, não se esqueça de avaliar este produto, deixar um comentário para compartilhar sua experiência e se inscrever na minha página para ficar informado sobre as últimas atualizações e novas ferramentas. Seu apoio é inestimável e me ajuda a melhorar constantemente minhas criações!
Descrição:
TradingSessionPipsVisualizer - A ferramenta profissional para dominar as sessões de trading
Visualize instantaneamente as sessões Forex e otimize seu tempo de trading!
O TradingSessionPipsVisualizer é um indicador premium para o MetaTrader 4 que destaca as principais sessões de trading (Londres, Nova York, Ásia, Sydney, Frankfurt) diretamente no seu gráfico. Desenvolvido para traders exigentes, ele permite:
-
Identificar instantaneamente os períodos de alta atividade (sobreposições de sessões)
-
Analisar a volatilidade em tempo real (faixa de pips exibida)
-
Adaptar suas estratégias (scalping, day trading, swing) para os horários ideais
-
Personalizar a visualização conforme seu estilo de trading
Funcionalidades principais
Visualização intuitiva
-
Zonas coloridas para cada sessão (cores personalizáveis)
-
Altos/Baixos e faixa de pips claramente exibida
-
Legendas explicativas (opcionais) para leitura imediata
Personalização avançada
-
Seleção de sessões para exibição (Londres, NY, Ásia, etc.)
-
Estilo das bordas (espessura, padrão, preenchimento)
-
Gestão de fuso horário (ajuste preciso em HH:MM)
Dados essenciais para traders
-
Comparação de volatilidade entre sessões
-
Períodos multi-dia (configuráveis)
-
Compatibilidade com todos os instrumentos (Forex, índices, criptomoedas)
Para quem é este indicador?
-
Day traders que querem operar nas horas mais líquidas
-
Scalpers que aproveitam as sobreposições Londres/Nova York
-
Swing traders que evitam os períodos de baixa volatilidade
-
Iniciantes que querem entender o impacto das sessões no mercado
Aplicações práticas
-
Abertura de Londres: Antecipe os movimentos no início da sessão europeia
-
Sobreposição NY-Londres: Aproveite o período mais volátil do dia
-
Sessão asiática: Identifique consolidações para swing trading
-
Análise pós-sessão: Avalie o desempenho relativo de cada fuso horário
Técnica e compatibilidade
-
Plataforma: MetaTrader 4
-
Instrumentos: Todos os pares de Forex, índices, criptomoedas
-
Personalização: Configurações completas acessíveis com um clique