As Vendas por Atacado - Mensal - (Wholesale Trade m/m) refletem a mudança no valor das mercadorias vendidas nos EUA a granel no mês relatado em comparação com o anterior. Este é um indicador líder da inflação ao consumidor no país. Um aumento no valor do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do dólar.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "USA - Vendas por Atacado (Mensal) (United States Wholesale Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).