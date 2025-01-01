O Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (WASDE) do Departamento de Agricultura (USDA WASDE Report) é uma previsão mensal da oferta e demanda por grãos e sementes oleaginosas, bem como por algodão nos EUA e no mundo. Na avaliação da demanda e oferta dos EUA são levados em consideração açúcar, carne, aves, ovos e leite.