Le rapport WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) du dollar américain est une prévision mensuelle de l’offre et de la demande de céréales, d’oléagineux et de coton. Le sucre, la viande, la volaille, les œufs et le lait sont également pris en compte lors de l’évaluation de l’offre et de la demande aux États-Unis.