Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве (World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) report)
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Бизнес
Отчет от USDA по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве (USDA WASDE Report) представляет собой ежемесячный прогноз спроса и предложения в США и в мире на зерновые и масличные культуры, а также хлопок. При оценке спроса и предложения в США также учитываются сахар, мясо, птица, яйца и молоко.