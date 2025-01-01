Отчет от USDA по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве (USDA WASDE Report) представляет собой ежемесячный прогноз спроса и предложения в США и в мире на зерновые и масличные культуры, а также хлопок. При оценке спроса и предложения в США также учитываются сахар, мясо, птица, яйца и молоко.