El Informe del USDA sobre la Valoración de la Oferta y la Demanda en la Agricultura Mundial supone un pronóstico mensual sobre la oferta y la demanda de granos, oleaginosas y algodón. El azúcar, la carne, las aves, los huevos y la leche también se consideran a la hora de valorar la demanda y el suministro de los EE. UU.