Informe sobre la Valoración de la Oferta y la Demanda en la Agricultura Mundial (World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) report)

Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture)
Negocios

El Informe del USDA sobre la Valoración de la Oferta y la Demanda en la Agricultura Mundial supone un pronóstico mensual sobre la oferta y la demanda de granos, oleaginosas y algodón. El azúcar, la carne, las aves, los huevos y la leche también se consideran a la hora de valorar la demanda y el suministro de los EE. UU.