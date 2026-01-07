생산핵심생산자물가지수(PPI) y/y는 주어진 달에 영국 제조업체가 국내외 시장에서 상품을 판매하여 받은 금액이 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 반영합니다.

분양가는 인건비, 원자재, 에너지종료기업유지비 등이 포함된 생산원가 외에도 제조업체 마크업, 대출이자, 시설 및 건물유지비, 임대비 등이 포함됩니다. 모든 지수에는 부가가치세는 제외되지만 담배, 제조 담배, 알코올 및 석유 제품에 대한 소비세가 포함됩니다.

식품, 주류, 담배, 석유제품 가격은 변동성이 크기 때문에 지표 계산에서 제외됩니다. 기타 상품은 주요 그룹으로 나뉩니다:

의류, 직물, 가죽;

종이 및 인쇄

화학 및 약품

금속, 기계 및 장비

컴퓨터, 전기 및 광학 제품

운송장비

기타 공산품

이러한 범주의 상품은 바스켓으로 그룹화됩니다. 그 상품의 생산가격은 제조업자를 대상으로 한 월별 조사에서 징수합니다. 지수는 현재 2010으로 설정된 기준 기간에 비례하여 가중 기준으로 계산됩니다. 2010년 기준 수준은 100으로 설정되어 있습니다. 가중치는 5년마다 조정됩니다.

생산 PPI는 상품의 생산 가격을 반영하고 제조업자의 관점에서 인플레이션을 특징짓습니다. 따라서 소비자 물가 상승률보다 약간 앞섭니다. 지수 상승은 보통 영국 파운드화 시세에 긍정적인 것으로 보입니다.

마지막 값: