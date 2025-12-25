Экономический календарь
Базовый индекс потребительских цен в Великобритании г/г (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Низкая
|3.5%
|4.0%
|
3.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|3.9%
|
3.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Базовый индекс потребительских цен, г/г (Core Consumer Price Index (CPI) y/y) отражает изменение цен на основные потребительские товары и услуги в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Информация о ценах собирается ежемесячно путем телефонного опроса 20 000 торговых точек в 140 локациях по всей Великобритании. Из расчета базового индекса исключаются цены на энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, поскольку они подвержены сильной волатильности.
Корзина продуктов и услуг как минимум раз в год пересматривается, в зависимости от текущих экономических, технологических и культурных изменений в стране. К изменениям цен на каждую позицию списка применяется фиксированный набор весов (влияние составляющих корзины на конечный индекс отражает их важность для типичного бюджета домохозяйства). Если из ассортимента магазинов исчезает определенный бренд продукции, то для сохранения репрезентативности выбирается наиболее близкий к нему по цене и сопоставимый по качеству.
В расчет ИПЦ не входят расходы владельцев жилья на проживание в нем (налоги, технические работы, поддержание состояния) и налоговые сборы. Однако коммунальные платежи, мелкий ремонт дома и техническое обслуживание коммунальных систем в индексе учитываются.
Чтобы можно было объективно следить за изменением цен от месяца к месяцу, индекс сезонно скорректирован. Индекс потребительских цен — ключевой показатель инфляции в стране и состояния экономики в Великобритании. Этот индекс влияет на процентные ставки, налоговые льготы, с его учетом корректируется заработная плата и государственные пособия и т.д. В качестве меры инфляции ИПЦ оказывает сильное влияние на стоимость фунта стерлингов. Его рост может положительно отразиться на котировках британской валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс потребительских цен в Великобритании г/г (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
