Экономический календарь
Бизнес-инвестиции в Великобритании г/г (United Kingdom Business Investment y/y)
Бизнес-инвестиции в Великобритании, г/г (Business Investment y/y) отражают объем капитальных вложений компаний в частный бизнес (в денежном выражении) в отчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. В расчете показателя учитываются данные о вложениях в нефинансовые активы:
- здания (как жилые, так и производственные),
- транспорт (самолеты, поезда, автомобили и т.д.),
- другие виды машин (техника и оборудование),
- инфраструктурные объекты,
- культивируемые объекты (например, стадо животных или виноградник),
- нематериальные активы (продукты интеллектуальной собственности).
Инвестиции от местных и центральных государственных органов в расчете не учитываются. Имеются в виду лишь чистый объем инвестиций частных и государственных корпораций. В отчет не включена также передача непроизведенных активов (например, земли).
Показатель рассчитывается по данным, полученным от выборки из 24 500 предприятий-резидентов Великобритании. Они классифицированы по отраслям деятельности и стратифицированы по количеству сотрудников. Предприятия, на которых заняты более 300 человек, включаются в выборку на постоянной основе. Группы предприятий с 20 – 49, 50 – 99, 100 – 299 сотрудниками отбираются на основе ротации. Предприятия, на которых заняты менее 20 человек, в выборку не включаются.
Капитальные инвестиции в бизнес — важная часть показателя совокупного валового накопления основного капитала, который, в свою очередь, используется при расчете ВВП. Инвестиции в бизнес вносят примерно 9% в расчет валового внутреннего продукта, поэтому изменение этого показателя может повлиять на окончательные цифры ВВП.
Рост инвестиций в бизнес — опережающий индикатор роста производства товаров и услуг. Увеличение показателя может положительно отразиться на котировках фунта.
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Бизнес-инвестиции в Великобритании г/г (United Kingdom Business Investment y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
