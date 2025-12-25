Бизнес-инвестиции в Великобритании, г/г (Business Investment y/y) отражают объем капитальных вложений компаний в частный бизнес (в денежном выражении) в отчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. В расчете показателя учитываются данные о вложениях в нефинансовые активы:

здания (как жилые, так и производственные),

транспорт (самолеты, поезда, автомобили и т.д.),

другие виды машин (техника и оборудование),

инфраструктурные объекты,

культивируемые объекты (например, стадо животных или виноградник),

нематериальные активы (продукты интеллектуальной собственности).

Инвестиции от местных и центральных государственных органов в расчете не учитываются. Имеются в виду лишь чистый объем инвестиций частных и государственных корпораций. В отчет не включена также передача непроизведенных активов (например, земли).

Показатель рассчитывается по данным, полученным от выборки из 24 500 предприятий-резидентов Великобритании. Они классифицированы по отраслям деятельности и стратифицированы по количеству сотрудников. Предприятия, на которых заняты более 300 человек, включаются в выборку на постоянной основе. Группы предприятий с 20 – 49, 50 – 99, 100 – 299 сотрудниками отбираются на основе ротации. Предприятия, на которых заняты менее 20 человек, в выборку не включаются.

Капитальные инвестиции в бизнес — важная часть показателя совокупного валового накопления основного капитала, который, в свою очередь, используется при расчете ВВП. Инвестиции в бизнес вносят примерно 9% в расчет валового внутреннего продукта, поэтому изменение этого показателя может повлиять на окончательные цифры ВВП.

Рост инвестиций в бизнес — опережающий индикатор роста производства товаров и услуг. Увеличение показателя может положительно отразиться на котировках фунта.

