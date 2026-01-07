캘린더섹션

영국 비즈니스 투자 y/y (United Kingdom Business Investment y/y)

국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
소스:
통계청 (Office for National Statistics)
분야:
비즈니스
낮음 6.1% -0.7%
-0.7%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
3.4%
6.1%
다음 발표 실제 예측
이전
비즈니스 투자 y/y는 해당 분기의 민간 부문 자본 지출 총액이 전년도 같은 분기와 비교하여 변화한 것을 반영합니다. 지표 계산에는 비금융자산에 대한 투자가 반영됩니다:

  • 주거지(주거용 건물),
  • 차량 장비(차량, 기차, 자동차 등),
  • 다른 유형의 기계(전기 장비),
  • 비주거용 건물,
  • 경작 자산(예: 가축 및 포도원),
  • 무형자산(지적 재산상품)

중앙정부와 지방정부의 투자는 계산에 포함되지 않습니다.< 민간과 공기업의 순투자에 대해서만 적용됩니다. 비생산자산(토지 등)의 이전은 보고서에 포함되지 않습니다.

이 지표는 영국 주재 기업 24,500곳을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 산출됩니다. 그들은 업종별로 분류되고 직원 수에 따라 분류됩니다. 300인 이상 기업이 상시 조사에 포함됩니다. 직원 수가 20명~49명, 50명~99명, 100명~299명인 회사 그룹이 순환별로 선정됩니다. 20인 미만 기업은 조사에 포함되지 않습니다.

사업 투자는 GDP 계산에 사용되는 총 고정 자본 형성(GFCF)의 중요한 부분입니다. GDP 계산에서 기업 투자 비중은 약 9%이므로 지표 가치의 변화가 최종 GDP 수치에도 영향을 미칠 수 있습니다.

비즈니스 투자 증가율은 생산 증가의 주요 지표입니다. 지표 증가는 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"영국 비즈니스 투자 y/y (United Kingdom Business Investment y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
1 Q 2025
6.1%
-0.7%
-0.7%
4 Q 2024 예비
-0.7%
2.1%
4.4%
3 Q 2024
5.8%
4.5%
4.5%
3 Q 2024 예비
4.5%
-0.4%
0.2%
2 Q 2024
0.2%
-1.1%
-1.1%
2 Q 2024 예비
-1.1%
4.0%
-1.0%
4 Q 2023
2.8%
3.7%
3.7%
4 Q 2023 예비
3.7%
5.1%
2.6%
3 Q 2023
2.3%
2.8%
2.8%
3 Q 2023 예비
2.8%
1.9%
9.2%
2 Q 2023
9.2%
6.7%
6.7%
2 Q 2023 예비
6.7%
8.1%
5.8%
1 Q 2023
5.8%
3.2%
3.2%
1 Q 2023 예비
3.2%
11.9%
10.8%
4 Q 2022
10.8%
13.2%
13.2%
4 Q 2022 예비
13.2%
9.2%
5.1%
3 Q 2022
1.3%
3.5%
3.5%
3 Q 2022 예비
3.5%
10.4%
5.2%
2 Q 2022
5.2%
5.0%
5.0%
2 Q 2022 예비
5.0%
4.3%
8.3%
1 Q 2022
8.3%
8.5%
8.5%
1 Q 2022 예비
8.5%
-6.3%
1.0%
4 Q 2021
1.0%
-0.8%
-0.8%
4 Q 2021 예비
-0.8%
6.0%
3.2%
3 Q 2021
2.6%
0.8%
0.8%
3 Q 2021 예비
0.8%
11.5%
12.9%
2 Q 2021
12.9%
9.7%
9.7%
2 Q 2021 예비
9.7%
-29.3%
-16.9%
1 Q 2021
-16.9%
-18.1%
-18.1%
1 Q 2021 예비
-18.1%
0.5%
-7.4%
4 Q 2020
-7.4%
-10.3%
-10.3%
4 Q 2020 예비
-10.3%
-31.3%
-11.6%
3 Q 2020
-19.2%
-20.7%
-20.7%
3 Q 2020 예비
-20.7%
-27.9%
-26.1%
2 Q 2020
-26.1%
-31.3%
-31.3%
2 Q 2020 예비
-31.3%
0.8%
0.8%
1 Q 2020
0.8%
0.7%
0.7%
1 Q 2020 예비
0.7%
1.2%
1.8%
4 Q 2019
1.8%
0.9%
0.9%
4 Q 2019 예비
0.9%
0.8%
1.3%
3 Q 2019
0.5%
-0.6%
-0.6%
3 Q 2019 예비
-0.6%
-1.4%
-1.4%
2 Q 2019
-1.4%
-1.6%
-1.6%
2 Q 2019 예비
-1.6%
-0.7%
-1.5%
1 Q 2019
-1.5%
-1.4%
-1.4%
1 Q 2019 예비
-1.4%
-2.9%
-2.5%
4 Q 2018
-2.5%
-3.7%
-3.7%
4 Q 2018 예비
-3.7%
-2.9%
-1.9%
3 Q 2018
-1.8%
-2.0%
-1.9%
3 Q 2018 예비
-1.9%
0.0%
-0.2%
123
