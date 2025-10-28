Le produit intérieur brut t/t traduit la valeur monétaire de tous les marchandises et services produits en Corée du Sud au cours d’un trimestre donné par rapport au trimestre précédent. Le calcul prend en compte la consommation privée, les dépenses publiques, les dépenses de toutes les entreprises et les exportations nettes du pays. La croissance du PIB peut être considérée comme favorable pour les cours du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud t/t (South Korea Gross Domestic Product (GDP) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.