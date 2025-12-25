Производство в горнодобывающей промышленности м/м (Mining Production m/m) — индикатор изменения объемов производства в текущем месяце по сравнению с предыдущим. В статистику включены данные по добыче золота, алмазов, железной руды, каменного угля, платины и прочих полезных ископаемых.

Каждый месяц Статистическое управление Южной Африки публикует индексы добычи и продажи полезных ископаемых на основе данных, предоставляемых Департаментом минеральных ресурсов и энергетики. Для получения информации о добыче полезных ископаемых Департамент опрашивает горнодобывающие предприятия, ведущие деятельность по добыче и обогащению полезных ископаемых.

Индекс производства в горнодобывающей отрасли считается на основе базисного 2015 года, значение за который принимается равным 100. Группам минералов присваиваются веса на основе их вклада в ВВП страны. Таким образом вес отражает значимость той или иной группы для всей горнодобывающей промышленности. Поскольку значимость разных ископаемых со временем меняется, такие веса пересматриваются ежегодно.

Горнодобывающая промышленность вносит значительный вклад в ВВП ЮАР и служит важным источником трудоустройства. Получаемые данные используются в оценке ВВП и его компонентов, которые, в свою очередь, используются для мониторинга государственной политики. Рост производства в горнодобывающей промышленности благоприятен для экономики региона и может оказать положительное влияние на котировки южноафриканского рэнда.

График последних значений: