Экономический календарь
Производство в горнодобывающей промышленности ЮАР м/м (South Africa Mining Production m/m)
|Низкая
|2.1%
|-0.5%
|
2.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.1%
|
2.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Производство в горнодобывающей промышленности м/м (Mining Production m/m) — индикатор изменения объемов производства в текущем месяце по сравнению с предыдущим. В статистику включены данные по добыче золота, алмазов, железной руды, каменного угля, платины и прочих полезных ископаемых.
Каждый месяц Статистическое управление Южной Африки публикует индексы добычи и продажи полезных ископаемых на основе данных, предоставляемых Департаментом минеральных ресурсов и энергетики. Для получения информации о добыче полезных ископаемых Департамент опрашивает горнодобывающие предприятия, ведущие деятельность по добыче и обогащению полезных ископаемых.
Индекс производства в горнодобывающей отрасли считается на основе базисного 2015 года, значение за который принимается равным 100. Группам минералов присваиваются веса на основе их вклада в ВВП страны. Таким образом вес отражает значимость той или иной группы для всей горнодобывающей промышленности. Поскольку значимость разных ископаемых со временем меняется, такие веса пересматриваются ежегодно.
Горнодобывающая промышленность вносит значительный вклад в ВВП ЮАР и служит важным источником трудоустройства. Получаемые данные используются в оценке ВВП и его компонентов, которые, в свою очередь, используются для мониторинга государственной политики. Рост производства в горнодобывающей промышленности благоприятен для экономики региона и может оказать положительное влияние на котировки южноафриканского рэнда.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Производство в горнодобывающей промышленности ЮАР м/м (South Africa Mining Production m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress