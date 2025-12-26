南非采矿产量月率m/m (South Africa Mining Production m/m)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
业务
|低级别
|2.1%
|-0.5%
|
2.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.1%
|
2.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
采矿产量月率m/m是一个衡量与上一月份相比在当前月份采矿产量变化的指标。采矿统计涵盖了黄金、钻石、铁矿石、铂金和其他矿物的生产。
南非统计局每个月都会根据矿产资源部提供的数据发布采矿和销售指数。为了获得有关采矿的信息，矿产资源部会对在南非注册的采矿和矿产加工企业进行调查。
采矿产量指数是根据参考年2015年和参考值100而计算。矿物种类组根据其对国家GDP的贡献进行权重分配。因此，权重反映了特定矿物组对整个采矿业的重要性。不同矿物的比重随时间有所变化，每年都会对权重进行审查。
采矿业为南非的GDP做出了巨大贡献，并且是重要的就业来源。收到的数据用于评估GDP及其组成部分，进而用于监控政府政策。采矿产量的增长有利于国民经济，且可视为对南非兰特报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"南非采矿产量月率m/m (South Africa Mining Production m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
2.1%
-0.5%
2.6%
9月 2025
2.2%
-4.0%
-0.9%
8月 2025
-1.2%
-1.0%
1.2%
7月 2025
1.0%
1.2%
0.4%
6月 2025
0.2%
0.2%
3.9%
5月 2025
3.7%
-1.4%
0.0%
4月 2025
0.6%
0.5%
3.6%
3月 2025
3.5%
1.0%
-4.1%
2月 2025
-4.4%
-2.1%
0.0%
1月 2025
-1.2%
2.0%
-3.7%
12月 2024
-3.9%
2.0%
0.0%
11月 2024
-0.2%
1.5%
-2.8%
10月 2024
-3.0%
0.4%
4.5%
9月 2024
3.8%
-0.5%
3.3%
8月 2024
2.9%
-0.8%
7月 2024
-0.9%
-1.7%
6月 2024
-1.6%
0.1%
5月 2024
-0.6%
0.8%
4月 2024
0.8%
-4.4%
3月 2024
-5.0%
3.7%
5.3%
2月 2024
5.0%
0.5%
-0.4%
1月 2024
-0.8%
-2.9%
-4.6%
12月 2023
-4.2%
-2.1%
2.7%
11月 2023
2.1%
-1.1%
2.0%
10月 2023
2.1%
-0.4%
-0.1%
9月 2023
-0.3%
1.0%
1.2%
8月 2023
0.8%
1.5%
-1.7%
7月 2023
-1.7%
-0.2%
1.2%
6月 2023
1.3%
0.1%
-3.8%
5月 2023
-3.8%
2.5%
1.5%
4月 2023
1.8%
-0.8%
6.9%
3月 2023
6.5%
0.4%
-7.0%
2月 2023
-4.9%
-0.3%
3.3%
1月 2023
4.4%
0.3%
1.3%
12月 2022
1.2%
-0.5%
-0.8%
11月 2022
-0.4%
0.6%
-3.0%
10月 2022
-2.5%
-0.7%
-0.1%
9月 2022
0.1%
1.0%
-0.6%
8月 2022
0.0%
-1.3%
3.1%
7月 2022
2.3%
1.5%
-0.9%
6月 2022
-1.4%
-1.7%
1.2%
5月 2022
0.7%
1.6%
-3.6%
4月 2022
-4.3%
-1.0%
3.2%
3月 2022
1.7%
0.3%
-6.0%
2月 2022
-6.4%
-0.2%
6.2%
1月 2022
5.4%
-1.0%
-5.5%
12月 2021
-5.3%
0.9%
-3.3%
11月 2021
-2.2%
0.4%
3.1%
10月 2021
3.4%
-1.4%
-4.4%
9月 2021
-3.7%
1.4%
-2.0%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件