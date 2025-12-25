Базовый индекс потребительских цен м/м (Core CPI m/m) отражает изменение цен на товары и услуги в ЮАР в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс потребительских цен демонстрирует изменение цен с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг.

Индекс рассчитывается как изменение в стоимости товаров и услуг из фиксированной потребительской корзины. Для включения в корзину выбираются определенные товары и услуги, репрезентативные для расходов домохозяйств. Состав корзины время от времени пересматривается. Сейчас в нее включены 12 категорий товаров и услуг, среди которых продукты питания и напитки, одежда, бытовая техника, транспорт и пр. Товарам и услугам из корзины присваиваются определенные веса в соответствии с их долей в общем потреблении домохозяйств. Эти веса пересматриваются каждые 4-5 лет.

В расчет базового индекса не входят цены на продукты питания, алкоголь, табачные изделия и энергию, в силу высокой волатильности. Также игнорируются продукты и услуги, которые не являются частью конечных потребительских расходов домохозяйств, а также некоторые категории расходов, которые невозможно поставить под единую систему учета: например, азартные игры, вмененная аренда жилья, страхование жизни, государственное страхование здоровья, косвенно исчисляемые услуги по финансовому посредничеству и т. д.

Индекс потребительских цен — ключевой показатель инфляции. Значение индекса потребительских цен выше ожидаемого считается благоприятным для котировок ZAR, а значение ниже — неблагоприятным.

График последних значений: