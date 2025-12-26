核心居民消费价格指数（核心CPI）月率m/m反映了与上一月份相比，在指定月份消费品和服务价格的变化。该指数反映的是家庭角度的价格变化，也就是商品和服务的最终消费者。

该指数是根据固定的消费者篮子中商品和服务价值的变化来计算的。代表家庭支出的商品和服务包括在消费篮子中。该篮子会时常进行修改。目前，它包括12类商品和服务，例如食品和饮料、服装、家用电器、交通运输和教育服务等。商品和服务的权重不同，反映了相关支出在最终消费支出的份额。权重每隔4-5年就会调整一次。

由于其高波动性，食品、酒类、烟草和能源被排除在核心CPI计算之外。这个核心指数忽略了不属于家庭最终消费支出的商品和服务，以及一些不能包括在单一系统中的费用类别，如赌博、估算房屋租赁、人寿保险、国家医疗保险、间接的金融中介服务等。

居民消费价格指数是衡量通货膨胀的重要指标之一。高于预期的数值被视为对ZAR报价有利，而低于预期的数值则被视为不利。

