- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
SetEquals
Determina se il set ordinato corrente contiene tutti gli elementi della raccolta o dell'array specificati.
Una versione per lavorare con la raccolta che implementa l'interfaccia ICollection<T>.
|
bool SetEquals(
Una versione per lavorare con un array.
|
bool SetEquals(
Parametri
*collection
[in] Una raccolta per confrontare elementi.
&collection[]
[in] Un array per confrontare gli elementi.
Valore di ritorno
Restituisce true se il set corrente ordinato contiene tutti gli elementi della raccolta o dell'array specificati, altrimenti false.