SetEquals

Détermine si le set trié actuel contient tous les éléments de la collection ou du tableau spécifié.

Version utilisant une collection implémentant l'interface ICollection<T>.

bool SetEquals(

ICollection<T>* collection

);

Version utilisant un tableau.

bool SetEquals(

T& array[]

);

Paramètres

*collection

[in] Une collection d'éléments à comparer.

&collection[]

[in] Un tableau d'éléments à comparer.

Valeur de Retour

Retourne true si le set trié actuel contient tous les éléments de la collection ou du tableau spécifié, ou false sinon.