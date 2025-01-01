DocumentationSections
Détermine si le set trié actuel contient tous les éléments de la collection ou du tableau spécifié.

Version utilisant une collection implémentant l'interface ICollection<T>.

bool SetEquals(
   ICollection<T>*  collection     // une collection à comparer
   );

Version utilisant un tableau.

bool SetEquals(
   T&  array[]                     // un tableau à comparer
   );

Paramètres

*collection

[in]  Une collection d'éléments à comparer.

&collection[]

[in]  Un tableau d'éléments à comparer.

Valeur de Retour

Retourne true si le set trié actuel contient tous les éléments de la collection ou du tableau spécifié, ou false sinon.