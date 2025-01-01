- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
SetEquals
Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin tüm öğelerini içerip içermediğini belirler.
ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.
|
bool SetEquals(
Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.
|
bool SetEquals(
Parametreler
*collection
[in] Öğeleri karşılaştırmak için bir koleksiyon.
&collection[]
[in] Öğeleri karşılaştırmak için bir dizi.
Dönen Değer
Geçerli sıralı küme belirtilen koleksiyon veya dizinin tüm öğelerini içeriyorsa true, aksi halde false döndürür.