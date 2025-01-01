SetEquals

Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin tüm öğelerini içerip içermediğini belirler.

ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.

bool SetEquals(

ICollection<T>* collection

);

Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.

bool SetEquals(

T& array[]

);

Parametreler

*collection

[in] Öğeleri karşılaştırmak için bir koleksiyon.

&collection[]

[in] Öğeleri karşılaştırmak için bir dizi.

Dönen Değer

Geçerli sıralı küme belirtilen koleksiyon veya dizinin tüm öğelerini içeriyorsa true, aksi halde false döndürür.