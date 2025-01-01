DokümantasyonBölümler
IntersectWith

Geçerli koleksiyonun kesişme işlemini ve geçmiş koleksiyonu (dizi) üretir. Geçerli koleksiyonu yalnızca belirtilen koleksiyonda (dizi) bulunan öğeleri içerecek şekilde değiştirir.

ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.

void IntersectWith(
   ICollection<T>*  collection     // koleksiyon
   );

Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.

void IntersectWith(
   T&  array[]                     // dizi
   );

Parametreler

*collection

[in]  Geçerli küme ile kesişecek bir koleksiyon.

&collection[]

[in]  Geçerli küme ile kesişecek bir dizi.

Not

Sonuç, geçerli koleksiyona (dizi) yazdırılır.