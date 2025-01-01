IntersectWith

Geçerli koleksiyonun kesişme işlemini ve geçmiş koleksiyonu (dizi) üretir. Geçerli koleksiyonu yalnızca belirtilen koleksiyonda (dizi) bulunan öğeleri içerecek şekilde değiştirir.

ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.

void IntersectWith(

ICollection<T>* collection

);

Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.

void IntersectWith(

T& array[]

);

Parametreler

*collection

[in] Geçerli küme ile kesişecek bir koleksiyon.

&collection[]

[in] Geçerli küme ile kesişecek bir dizi.

Not

Sonuç, geçerli koleksiyona (dizi) yazdırılır.