IntersectWith

Produce l'operazione dell'intersezione della raccolta corrente e di una raccolta passata (array). Modifica la raccolta corrente per contenere solo elementi presenti nella raccolta specificata (array).

Una versione per lavorare con la raccolta che implementa l'interfaccia ICollection<T>.

void IntersectWith(
   ICollection<T>*  collection     // raccolta
   );

Una versione per lavorare con un array.

void IntersectWith(
   T&  array[]                     // array
   );

Parametri

*collection

[in] Una raccolta con cui verrà intersecato il set corrente.

&collection[]

[in] Un array con cui verrà intersecato il set corrente.

Note

Il risultato viene scritto nella raccolta corrente (array).