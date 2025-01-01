IntersectWith

Effectue l'opération d'intersection entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau). Elle modifie la collection courante pour ne contenir que les éléments qui se trouvent dans la collection spécifiée (tableau).

Version utilisant une collection implémentant l'interface ICollection<T>.

void IntersectWith(

ICollection<T>* collection

);

Version utilisant un tableau.

void IntersectWith(

T& array[]

);

Paramètres

*collection

[in] Une collection avec laquelle opérer l'intersection avec le set actuel.

&collection[]

[in] Un tableau avec lequel opérer l'intersection avec le set actuel.

Note

Le résultat est écrit dans la collection courante (tableau).