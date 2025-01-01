DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCArrayList<T>RemoveAt 

RemoveAt

Remove o elemento especificado da lista segundo o índice definido.

bool RemoveAt(
   const int  index     // índice
   );

Parâmetros

index

[in]  Índice do elemento excluído.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.