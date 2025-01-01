Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCArrayList<T>RemoveAt CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort RemoveAt Remove o elemento especificado da lista segundo o índice definido. bool RemoveAt( const int index // índice ); Parâmetros index [in] Índice do elemento excluído. Valor de retorno Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false. Remove RemoveRange