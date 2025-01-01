Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCArrayList<T>Contains CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Contains Determina se a lista contém um elemento com o valor especificado. bool Contains( T item // valor procurado ); Parâmetros item [in] Valor procurado. Valor de retorno Retorna true, se a lista contém um elemento com o valor especificado, caso contrário false. Count TrimExcess