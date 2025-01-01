DocumentaçãoSeções
Contains

Determina se a lista contém um elemento com o valor especificado.

bool Contains(
    item     // valor procurado
   );

Parâmetros

item

[in]  Valor procurado.

Valor de retorno

Retorna true, se a lista contém um elemento com o valor especificado, caso contrário false.