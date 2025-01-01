IndexOf

Procura a primeira ocorrência do valor na lista.

Versão para procurar na lista inteira.

int IndexOf(

T item

);

Versão para pesquisa com a posição especificada, até o final da lista.

int IndexOf(

T item,

const int start_index

);

Versão para pesquisa com a posição especificada, no intervalo definido.

int IndexOf(

T item,

const int start_index,

const int count

);

Parâmetros

item

[in] Valor procurado.

start_index

[in] Índice de partida, a partir do qual começa a pesquisa.

count

[in] Comprimento do intervalo de pesquisa.

Valor de retorno

Retorna o índice do primeiro elemento encontrado.. Se o valor não for encontrado, retornará -1.