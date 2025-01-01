- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
CopyTo
Copia todos os elementos da lista para a matriz especificada, a partir do índice definido.
|
int CopyTo(
Parâmetros
&dst_array[]
[out] Matriz em que são gravados os elementos da lista.
dst_start=0
[in] Índice na matriz, a partir do qual começa a cópia.
Valor de retorno
Retorna o número de elementos copiados.