CopyTo

Copia todos os elementos da lista para a matriz especificada, a partir do índice definido.

int CopyTo(

T& dst_array[],

const int dst_start=0

);

Parâmetros

&dst_array[]

[out] Matriz em que são gravados os elementos da lista.

dst_start=0

[in] Índice na matriz, a partir do qual começa a cópia.

Valor de retorno

Retorna o número de elementos copiados.