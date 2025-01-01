- Capacity
BinarySearch
Procura o valor especificado numa matriz unidimensional classificada em ordem ascendente.
Versão para pesquisa segundo o intervalo de valores definido e com uso de uma classe que implementa a interface IComparable<T> para comparação de elementos.
|
int BinarySearch(
Versão para pesquisa com uso de uma classe que implementa a interface IComparable<T> para comparação de elementos.
|
int BinarySearch(
Versão para pesquisa com uso do método global ::Compare para comparação de elementos.
|
int BinarySearch(
Parâmetros
index
[in] Índice de partida, a partir do qual começa a pesquisa.
count
[in] Comprimento do intervalo de pesquisa.
item
[in] Valor procurado.
*comparer
[in] Interface para comparação de elementos.
Valor de retorno
Retorna o índice do elemento encontrado. Se o valor procurado não for encontrado, ele retornará o índice do elemento menor, cujo valor é mais próximo de todos.