BinarySearch

Procura o valor especificado numa matriz unidimensional classificada em ordem ascendente.

Versão para pesquisa segundo o intervalo de valores definido e com uso de uma classe que implementa a interface IComparable<T> para comparação de elementos.

int BinarySearch(

const int index,

const int count,

T item,

IComparer<T>* comparer

);

Versão para pesquisa com uso de uma classe que implementa a interface IComparable<T> para comparação de elementos.

int BinarySearch(

T item,

IComparer<T>* comparer

);

Versão para pesquisa com uso do método global ::Compare para comparação de elementos.

int BinarySearch(

T item

);

Parâmetros

index

[in] Índice de partida, a partir do qual começa a pesquisa.

count

[in] Comprimento do intervalo de pesquisa.

item

[in] Valor procurado.

*comparer

[in] Interface para comparação de elementos.

Valor de retorno

Retorna o índice do elemento encontrado. Se o valor procurado não for encontrado, ele retornará o índice do elemento menor, cujo valor é mais próximo de todos.