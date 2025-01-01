DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCArrayList<T>BinarySearch 

BinarySearch

Procura o valor especificado numa matriz unidimensional classificada em ordem ascendente.

Versão para pesquisa segundo o intervalo de valores definido e com uso de uma classe que implementa a interface IComparable<T> para comparação de elementos.

int BinarySearch(
   const int      index,       // índice de partida
   const int      count,       // intervalo de pesquisa
   T              item,        // valor procurado
   IComparer<T>*  comparer     // interface para comparação
   );

Versão para pesquisa com uso de uma classe que implementa a interface IComparable<T> para comparação de elementos.

int BinarySearch(
   T              item,        // valor procurado
   IComparer<T>*  comparer     // interface para comparação
   );

Versão para pesquisa com uso do método global ::Compare para comparação de elementos.

int BinarySearch(
    item                     // valor procurado
   );

Parâmetros

index

[in]  Índice de partida, a partir do qual começa a pesquisa.

count

[in] Comprimento do intervalo de pesquisa.

item

[in]  Valor procurado.

*comparer

[in]  Interface para comparação de elementos.

Valor de retorno

Retorna o índice do elemento encontrado. Se o valor procurado não for encontrado, ele retornará o índice do elemento menor, cujo valor é mais próximo de todos.