- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
Altera o sequenciamento dos elementos na lista.
Versão para trabalhar com a lista inteira.
|
bool Reverse();
Versão para trabalhar com o intervalo de elementos da lista especificado.
|
bool Reverse(
Parâmetros
start_index
[in] Índice inicial.
count
[in] Número de elementos da lista envolvidos na operação.
Valor de retorno
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.