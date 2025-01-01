DocumentaçãoSeções
Altera o sequenciamento dos elementos na lista.

Versão para trabalhar com a lista inteira.

bool Reverse();

Versão para trabalhar com o intervalo de elementos da lista especificado.

bool Reverse(
   const int  start_index,     // índice de partida
   const int  count            // número de elementos
   );

Parâmetros

start_index

[in]  Índice inicial.

count

[in]  Número de elementos da lista envolvidos na operação.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.