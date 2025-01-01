DocumentaçãoSeções
Insere uma coleção ou uma matriz de elementos na lista segundo o índice especificado.

Versão para inserção da matriz.

bool InsertRange(
   const int  index,               // índice para inserção
   const T&   array[]              // matriz para inserção
   );

Versão para inserção da coleção.

bool InsertRange(
   const int        index,         // índice para inserção
   ICollection<T>*  collection     // coleção para inserção
   );

Parâmetros

index

[in]  Índice para inserção.

&array[]

[in]  Matriz que deve ser inserida segundo o índice especificado.

*collection

[in]  Coleção que deve ser inserida segundo o índice especificado.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.