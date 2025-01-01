- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
InsertRange
Insere uma coleção ou uma matriz de elementos na lista segundo o índice especificado.
Versão para inserção da matriz.
|
bool InsertRange(
Versão para inserção da coleção.
|
bool InsertRange(
Parâmetros
index
[in] Índice para inserção.
&array[]
[in] Matriz que deve ser inserida segundo o índice especificado.
*collection
[in] Coleção que deve ser inserida segundo o índice especificado.
Valor de retorno
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.