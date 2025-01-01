- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
Realiza a classificação dos elementos da lista.
Versão para classificação de todos os elementos da lista.
|
bool Sort();
Versão para classificação de todos os elementos da lista com uso de uma classe que implementa a interface IComparable<T> para comparação de elementos.
|
bool Sort(
Versão para classificação do intervalo de elementos da lista com uso de uma classe que implementa a interface IComparable<T> para comparação de elementos.
|
bool Sort(
Parâmetros
*comparer
[in] Interface para comparação de elementos.
start_index
[in] Índice de partida, a partir do qual começa a classificação.
count
[in] Comprimento do intervalo de classificação.
Valor de retorno
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.