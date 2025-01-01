DocumentaçãoSeções
Realiza a classificação dos elementos da lista.

Versão para classificação de todos os elementos da lista.

bool Sort();

Versão para classificação de todos os elementos da lista com uso de uma classe que implementa a interface IComparable<T> para comparação de elementos.

bool Sort(
   IComparer<T>*  comparer         // interface para comparação
   );

Versão para classificação do intervalo de elementos da lista com uso de uma classe que implementa a interface IComparable<T> para comparação de elementos.

bool Sort(
   const int      start_index,     // índice de partida
   const int      count,           // número de elementos
   IComparer<T>*  comparer         // interface para comparação
   );

Parâmetros

*comparer

[in]  Interface para comparação de elementos.

start_index

[in]  Índice de partida, a partir do qual começa a classificação.

count

[in] Comprimento do intervalo de classificação.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.