- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
AddRange
Adiciona uma coleção ou uma matriz de elementos na lista.
Versão para acrescentar uma matriz.
|
bool AddRange(
Versão para adição da coleção.
|
bool AddRange(
Parâmetros
&array[]
[in] Matriz para adição.
*collection
[in] Coleção para adição.
Valor de retorno
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.