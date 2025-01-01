DocumentaçãoSeções
AddRange

Adiciona uma coleção ou uma matriz de elementos na lista.

Versão para acrescentar uma matriz.

bool AddRange(
   const T&  array[]               // matriz para adicionar
   );

Versão para adição da coleção.

bool AddRange(
   ICollection<T>*  collection     // coleção para adicionar
   );

Parâmetros

&array[]

[in]  Matriz para adição.

*collection

[in]  Coleção para adição.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

