Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCArrayList<T>Capacity CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Capacity (método Get) Retorna a capacidade atual da lista. int Capacity(); Valor de retorno Retorna a capacidade atual da lista. Capacity (método Set) Define a capacidade atual da lista. void Capacity( const int capacity // valor de capacidade ); Parâmetros capacity [in] Novo valor de capacidade. CArrayList<T> Count