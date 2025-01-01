DocumentaçãoSeções
Capacity (método Get)

Retorna a capacidade atual da lista.

int Capacity();

Valor de retorno

Capacity (método Set)

Define a capacidade atual da lista.

void Capacity(
   const int  capacity     // valor de capacidade
   );

Parâmetros

capacity

[in]  Novo valor de capacidade.