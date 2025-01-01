DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCArrayList<T>Insert 

Insert

Insere um elemento na lista segundo o índice especificado.

bool Insert(
   const int  index,     // índice para inserção
   T          item       // valor para inserção
   );

Parâmetros

index

[in]  Índice para inserção.

item

[in]  Valor que deve ser inserido no índice especificado.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.