Insert

Insere um elemento na lista segundo o índice especificado.

bool  Insert(
   const int  index,      // índice para inserção
   T          item        // valor para inserção
   );

Parâmetros

index

[in]  Índice para inserção.

item

[in]  Valor que deve ser inserido no índice especificado.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

AddRange

InsertRange