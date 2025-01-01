- Capacity
LastIndexOf
Procura a última ocorrência de um valor na lista.
Versão para procurar na lista inteira.
|
int LastIndexOf(
Versão para pesquisa com a posição especificada, até o final da lista.
|
int LastIndexOf(
Versão para pesquisa com a posição especificada, no intervalo definido.
|
int LastIndexOf(
Parâmetros
item
[in] Valor procurado.
start_index
[in] Índice de partida, a partir do qual começa a pesquisa.
count
[in] Comprimento do intervalo de pesquisa.
Valor de retorno
Retorna o índice do último elemento encontrado. Se o valor não for encontrado, retornará -1.