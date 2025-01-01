DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 CArrayList<T> LastIndexOf 

Procura a última ocorrência de um valor na lista.

Versão para procurar na lista inteira.

int LastIndexOf(
    item                     // valor procurado
   );

Versão para pesquisa com a posição especificada, até o final da lista.

int LastIndexOf(
   T          item,            // valor procurado
   const int  start_index      // índice de partida
   );

Versão para pesquisa com a posição especificada, no intervalo definido.

int LastIndexOf(
   T          item,            // valor procurado
   const int  start_index,     // índice de partida
   const int  count            // intervalo de pesquisa
   );

Parâmetros

item

[in]  Valor procurado.

start_index

[in]  Índice de partida, a partir do qual começa a pesquisa.

count

[in] Comprimento do intervalo de pesquisa.

Valor de retorno

Retorna o índice do último elemento encontrado. Se o valor não for encontrado, retornará -1.