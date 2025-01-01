文档部分
MQL5参考标准程序库文件CFileBinWriteLongArray 

WriteLongArray

写入 长整数或无符号长整数 类型数组的变量至文件。

uint  WriteLongArray(
   long&  array[],            // 写入的数组
   int    start_item=0,       // 开始元素
   int    items_count=-1      // 写入元素的数量
   )

参数

array[]

[输入]  写入数组。

start_item=0

[输入]  起始写入的元素。

items_count=-1

[输入]  写入元素数量 (-1 - 写入整个数组)。

返回值

写入的字节数。