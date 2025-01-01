文档部分
MQL5参考标准程序库文件CFileBinReadFloat 

ReadFloat

从文件里读取 浮点 类型变量。

bool  ReadFloat(
   float&  value      // 目标变量
   )

参数

value

[输入]  浮点数类型的目标变量。

返回值

true 如果成功, false 如果数据未能读取。