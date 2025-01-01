- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Pesquisa
Procura por um elemento igual ao modelo na lista ordenada.
|
CObject* Search(
Parâmetros
element
[in] Amostra de célula para procurar na lista.
Valor do Retorno
Ponteiro para o item encontrado em caso de sucesso. NULL, se o item não foi encontrado.
Exemplo
|
//--- example for CList::Search(CObject*)