Sistema de negociação de tendência Exp_X2MA_Digit_DM_361 plotada com base nos sinais de dois indicadores, isto é: ColorX2MA_Digit e ColorDM_361. De acordo com o indicador ColorX2MA_Digit é definida a direção da tendência lenta, enquanto segundo o indicador ColorDM_361 é estabelecido o momento para fazer a transação, quando há uma rápida mudança na direção da tendência. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se forem reunidas duas condições:
- Os sinais das tendências rápida e lenta coincidem;
- Houve uma mudança de direção da tendência rápida.
Parâmetros de entrada do Expert Advisor:
//| Parâmetros de entrada do indicador |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Direção da negociação"; //+============== CONTROLE DA NEGOCIAÇÃO==============+
input double MM=0.1; //Porção dos recursos financeiros a partir do depósito na transação
input MarginMode MMMode=LOT; //método para determinar o tamanho do lote
input uint StopLoss_=1000; //Stop-Loss em pontos
input uint TakeProfit_=2000; //Take-Profit em pontos
input string MustTrade="Autorização de negociação"; //+============== AUTORIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO==============+
input int Deviation_=10; // Desvio máximo em pontos
input bool BuyPosOpen=true; //Autorização para entrar em long
input bool SellPosOpen=true; //Autorização para entrar em short
//+-------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador do filtro |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="PARÂMETROS DA TENDÊNCIA LENTA"; //+============== PARÂMETROS DA TENDÊNCIA==============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //1 Período do gráfico para a tendência
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //Método de média para a primeira suavização
input int Length1=12; //Profundidade da primeira suavização
input int Phase1=15; //Parâmetro da primeira suavização,
//---- para JJMA que muda nos limites de -100 ... +100, afeta na qualidade do processo de transição;
//---- Para VIDIA, trata-se do período CMO, para AMA, é o período da média lenta
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //Método da média para a segunda suavização
input uint Length2=5; //Profundidade da segunda suavização
input int Phase2=15; //Parâmetro da segunda suavização
//para JJMA que muda nos limites de -100 ... +100, afeta na qualidade do processo de transição;
// Para VIDIA, trata-se do período CMO, para AMA, é o período da média lenta
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//Constante de preço
input uint Digit=2; //número de casas decimais para arredondamento
input uint SignalBar=1; //número da barra para obter o sinal de entrada
input bool BuyPosClose=true; //Autorização para sair dos long de acordo com a tendência
input bool SellPosClose=true; //Autorização para sair dos short de acordo com a tendência
//+-------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador de entrada |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="PARÂMETROS DE ENTRADA"; //+=============== PARÂMETROS DE ENTRADA ===============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 Período do gráfico para entrada
input Applied_price_ IPC_=PRICE_CLOSE_; //constante de preço
input uint SignalBar_=1;//número da barra para obter o sinal de entrada
input bool BuyPosClose_=false; //Autorização para sair dos long de acordo com a tendência
input bool SellPosClose_=false; //Autorização para sair dos short de acordo com a tendência
//+-------------------------------------------------+
int TimeShiftSec,TimeShiftSec_;
//---- Declaração de variáveis inteiras para os identificadores dos indicadores
int InpInd_Handle,InpInd_Handle_;
//---- Declaração de variáveis inteiras do início do cálculo de dados
int min_rates_total,min_rates_total_;
As variáveis de sequência - com texto no código dos parâmetros de entrada - são projetadas apenas para uma melhor exibição da janela de parâmetros de entrada do Expert Advisor.
No Expert Advisor, os indicadores ColorDM_361_HTF r ColorX2MA_Digit_HTF são destinados para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado dos indicadores ColorX2MA_Digit.ex5, ColorX2MA_Digit_HTF.ex5, ColorDM_361.ex5 e ColorDM_361_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados de teste para 2015, GBPUSD, tendência lenta, H4 e entrada de acordo com a tendência rápida, M30:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
