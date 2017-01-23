CodeBaseSeções
Experts

20/200 expert v 4.2 AntS - expert para MetaTrader 5

AntS | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1141
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia Antón descreve o Expert Advisor da seguinte maneira:

O Expert Advisor original foi modificado usando uma otimização meticulosa, adicionando tanto o tamanho automático do lote como seu aumento para cobrir as perdas. Você pode acessar o site do Pavel Smirnov no link http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php. É recomendável utilizar um depósito de $10 000, caso contrário não estará tirando muito lucro. Disponível apenas para EUR/USD no gráfico de horas !!!!

Teste no símbolo "EURUSD", timeframe "H1", de 2016.01.01 a 2016.10.26, depósito 10000:

 expert

Talvez faça sentido otimizar os parâmetros do Expert Advisor e testá-los noutros timeframes.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16690

