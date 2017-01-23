CodeBaseSeções
Indicadores

RSI_Histogram_Round - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1196
Avaliação:
(17)
Publicado:
Clássico oscilador RSI, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão:

  • 1 — sem arredondamento;
  • 2 — todos os valores de zero a cem, com divisão por dois;
  • 5 — todos os valore de zero a cem, com divisão em cinco;
  • 10 — todos os valores de zero a cem, com divisão em dez;
  • 20 — todos os valores de zero a cem, com divisão em vinte;
  • 50 — 0, 50, 100.

Para todos os valores do RSI, inferiores a cinquenta, o arredondamento ocorre para lado menor, enquanto para os superiores a cinquenta, para o lado superior.

No indicador, para arredondamento é usado o parâmetro de entrada

input ENAM_ROUND_MODE Round=X5; // nível de arredondamento

Fig.1. Indicador RSI_Histogram_Round

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16680

