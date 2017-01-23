Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSI_Histogram_Round - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1196
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Clássico oscilador RSI, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão:
- 1 — sem arredondamento;
- 2 — todos os valores de zero a cem, com divisão por dois;
- 5 — todos os valore de zero a cem, com divisão em cinco;
- 10 — todos os valores de zero a cem, com divisão em dez;
- 20 — todos os valores de zero a cem, com divisão em vinte;
- 50 — 0, 50, 100.
Para todos os valores do RSI, inferiores a cinquenta, o arredondamento ocorre para lado menor, enquanto para os superiores a cinquenta, para o lado superior.
No indicador, para arredondamento é usado o parâmetro de entrada
Fig.1. Indicador RSI_Histogram_Round
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16680
Indicador ZPF com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Zigzag2_R_Color_HTF
Indicador Zigzag2_R_Color com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Sistema de negociação de tendência Exp_X2MA_Digit_DM_361 plotada com base nos sinais de dois indicadores, isto é: ColorX2MA_Digit e ColorDM_361.DayTrading
O uso generalizado de classes da biblioteca padrão e código de recuperação de dados padronizado a partir dos indicadores iMACD, iStochastic, iSAR e iMomentum.