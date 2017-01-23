CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i-Regr - indicador para MetaTrader 5

fxcanada | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
3095
Avaliação:
(39)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Canal de regressão (Regression Channel)

O canal linear de regressão é constituído de duas linhas paralelas, equidistantes acima e abaixo a partir da linha de tendência da regressão linear. A distância entre as bordas do canal e a linha de regressão é igual ao valor do desvio do preço máximo de abertura a partir da linha de regressão. 

Canal linear de regressão

i_Regr_linear

Canal quadrático (parabólico) de regressão

i_Regr_parabolic

Canal cúbico de regressão

i_Regr_third_power

Configurações do indicador i-Regr

i_Regr_inputs

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16691

20/200 expert v 4.2 AntS 20/200 expert v 4.2 AntS

O uso generalizado de classes da biblioteca padrão.

DayTrading DayTrading

O uso generalizado de classes da biblioteca padrão e código de recuperação de dados padronizado a partir dos indicadores iMACD, iStochastic, iSAR e iMomentum.

AutoFibAutoTrend_OnParabolic AutoFibAutoTrend_OnParabolic

O indicador traça o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos topos do ZigZag parabólico.

MFI_Histogram_Round MFI_Histogram_Round

Clássico oscilador MFI, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão.