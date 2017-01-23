Participe de nossa página de fãs
i-Regr - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 3095
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Canal de regressão (Regression Channel)
O canal linear de regressão é constituído de duas linhas paralelas, equidistantes acima e abaixo a partir da linha de tendência da regressão linear. A distância entre as bordas do canal e a linha de regressão é igual ao valor do desvio do preço máximo de abertura a partir da linha de regressão.
Canal linear de regressão
Canal quadrático (parabólico) de regressão
Canal cúbico de regressão
Configurações do indicador i-Regr
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16691
