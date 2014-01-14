CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FractalsPeriod - indicador para MetaTrader 5

[Excluído] | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
4025
Avaliação:
(38)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
calcfrac.mqh (1.6 KB) visualização
fractalsperiod.mq5 (4.33 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador permite especificar o número de barras antes e depois do fractal da atual Máxima/Mínima (High/Low) do preço.

Ela usa a Classe CalcFrac da Biblioteca CalcFrac.mqh.

Parâmetros de entrada:

Parâmetros de entrada Valor
Descrição:
 CompleteBarsOnly
 true
 Converte apenas com barras finalizadas
FractalsPeriodBefore
 2
 Número de barras antes a atual Máxima/Mínima (High/Low) do preço.
FractalsPeriodAfter
 5
 Número de barras após a atual Máxima/Mínima (High/Low) do preço.
Maxbar
 100
 Número de barras no cálculo

FractalsPeriod

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/61

SphereSample SphereSample

O script ilustra o controle de objetos gráficos usando as classes da biblioteca padrão.

ObjChartSample ObjChartSample

O script ilustra o controle de propriedades do gráfico usando as classes da biblioteca padrão (CChart).

ZigZagNN ZigZagNN

O indicador mostra altos/baixos recalculados("repintar") do indicador padrão ZigZag.

AbsoluteStrengthMarket AbsoluteStrengthMarket

Um indicador tipo fita que define o estado do mercado utilizando o indicador AbsoluteStrength.