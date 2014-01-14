Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
FractalsPeriod - indicador para MetaTrader 5
O indicador permite especificar o número de barras antes e depois do fractal da atual Máxima/Mínima (High/Low) do preço.
Ela usa a Classe CalcFrac da Biblioteca CalcFrac.mqh.
Parâmetros de entrada:
|Parâmetros de entrada
| Valor
|Descrição:
| CompleteBarsOnly
|true
| Converte apenas com barras finalizadas
| FractalsPeriodBefore
|2
| Número de barras antes a atual Máxima/Mínima (High/Low) do preço.
| FractalsPeriodAfter
|5
| Número de barras após a atual Máxima/Mínima (High/Low) do preço.
| Maxbar
|100
| Número de barras no cálculo
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/61
SphereSample
O script ilustra o controle de objetos gráficos usando as classes da biblioteca padrão.ObjChartSample
O script ilustra o controle de propriedades do gráfico usando as classes da biblioteca padrão (CChart).
ZigZagNN
O indicador mostra altos/baixos recalculados("repintar") do indicador padrão ZigZag.AbsoluteStrengthMarket
Um indicador tipo fita que define o estado do mercado utilizando o indicador AbsoluteStrength.