Oscilador suficientemente suavizado que se pode aplicar todos os instrumentos analíticos do oscilador. O mais efetivo é definir a tendência utilizando o oscilador. Se os valores são maiores do que zero e o indicador é colorida em verde, será uma tendência de alta. Se os valores do indicador são inferiores a zero e é colorido em vermelho, será uma tendência de baixa. As cores brilhantes correspondem ao movimento pela tendência, cores escuras indicam a direção contra a tendência.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 05.10.2007.

Fig.1 Indicador SolarWinds