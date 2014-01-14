Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SolarWinds - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1935
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Oscilador suficientemente suavizado que se pode aplicar todos os instrumentos analíticos do oscilador. O mais efetivo é definir a tendência utilizando o oscilador. Se os valores são maiores do que zero e o indicador é colorida em verde, será uma tendência de alta. Se os valores do indicador são inferiores a zero e é colorido em vermelho, será uma tendência de baixa. As cores brilhantes correspondem ao movimento pela tendência, cores escuras indicam a direção contra a tendência.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 05.10.2007.
Fig.1 Indicador SolarWinds
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1518
Expert Advisor baseado no indicador Heiken Ashi.AbsoluteStrengthMarket
Um indicador tipo fita que define o estado do mercado utilizando o indicador AbsoluteStrength.
O indicador iS7N_SacuL.mq5 está baseado no indicador original 'Lucas1.mq4', escrito em MQL4.LaguerreVolume
Indicador de volume suavizado pelo filtro de Laguerre.