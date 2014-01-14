CodeBaseSeções
SolarWinds - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Oscilador suficientemente suavizado que se pode aplicar todos os instrumentos analíticos do oscilador. O mais efetivo é definir a tendência utilizando o oscilador. Se os valores são maiores do que zero e o indicador é colorida em verde, será uma tendência de alta. Se os valores do indicador são inferiores a zero e é colorido em vermelho, será uma tendência de baixa. As cores brilhantes correspondem ao movimento pela tendência, cores escuras indicam a direção contra a tendência.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 05.10.2007.

Fig.1 Indicador SolarWinds

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1518

